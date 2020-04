Przenosiny siedziby Zespołu do Obsługi PFRON w Chełmie. „To absurd. Budynek nie jest przystosowany dla niepełnosprawnych!”

- To było kompletne zaskoczenie, przecież jeszcze dwa lata temu doprowadziliśmy do przeniesienia PFRON-u właśnie do Gmachu, bo to miejsce świetnie przygotowane do obsługi niepełnosprawnych – mówi Jacek Bobruś z Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół Zbyszko w Chełmie. - Po co to zmieniać? Dzisiaj niepełnosprawni wiedzą gdzie mają się udać, żeby załatwić swoje sprawy, mają oznaczone koperty i pomieszczenia na parterze. Budynek MOPR jest położony w środku osiedla, brak jest miejsc parkingowych, a wjazd dla wózków ma zamykaną na klucz furtkę. Nie są to komfortowe warunki.

- Pani dyrektor MOPR podczas posiedzenia Rady poinformowała Członków Rady , że zmiana siedziby przy ul. Kolejowej 8 podyktowana jest oszczędnościami z wynajmu pomieszczeń. Panie Prezydencie, nie można wycenić praw jakie przysługują osobom niepełnosprawnym. Czy dla Pana interes publiczny jest ważniejszy niż interes społeczny - myślimy że nie !!! - napisała w liście do prezydenta Chełma Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Chełmie Beata Chraścina.

Na przenosiny nie zgadza się także Edyta Rożek, radna i jednocześnie Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W sprawie przenosin napisała interpelację na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Chełmie: - Analiza stanu budynków użyteczności publicznej jakim jest budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie ukazuje wiele barier, które na swojej drodze może napotkać osoba niepełnosprawna. Bariery architektoniczne dotyczą utrudnień występujących w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

- Dostępność urzędu dla osób niepełnosprawnych jest bardzo ważna, a w budynku gmachu przy ul. Niepodległości 1 znajdują się dwie instytucje zajmujące się sprawami osób niepełnosprawnych tj. Powiatowy Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności, który znajduje się na III piętrze (winda jest samoobsługowa) oraz Zespół do Obsługi PFRON który znajduje się na parterze - podkreśla radna Rożek. - Przy budynku gmachu jest dużo miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych specjalnie oznaczonych, łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej (przystanek jest bardzo blisko i są płaskie powierzchnie do pokonywania ich za pomocą wózka inwalidzkiego), pomiędzy przystankiem a budynkiem gmachu znajduje się skwer z ławkami – osoba niepełnosprawna może odpocząć.

- Budynek MOPR jest „ciężki” do pokonania. Nie mogę sobie tak ot, tak wjechać. Jest jedna koperta, i trzeba prosić, żeby ktoś otworzył furtkę i wpuścił do środka. Przydałby się parking z tyłu, ale jest wyłożony szutrem, i osoba o kulach, chodzącą z balkonikiem czy tak jak ja na wózku nie przejedzie, bo przeszkadza wysoki krawężnik – dodaje Ryszard Stawiarski. - Jeszcze latem można poczekać, aż otworzą drzwi. A co będzie zimą?

- Moje stanowisko znajdziecie Państwo w odpowiedzi na interpelację radnej – mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor MOPR w Chełmie.

Co, zdaniem środowiska osób niepełnosprawnych, powoduje, że siedziba MOPR nie nadaję się do ich obsługi?

- brak wyznaczonych i prawidłowo oznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w pobliżu wejścia do

budynku,

- brak oznaczeń o zmiennej fakturze w podłożu przy wejściu do budynku,

- brak wyposażenia schodów przy wejściu do budynku w poręcze przedłużone o 30 cm przed początkiem biegów schodów,

- brak kontrastowego oznaczenia schodów wejściowych prowadzących do budynku przynajmniej na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia,

- brak kontrastowego oznaczenia szklanych drzwi wejściowych,

- brak oznaczenia zmienną fakturą w podłodze dojścia do punktu informacyjnego,

- w całym budynku schody są wyposażone w poręcz tylko z jednej strony w budynku nie zainstalowano w żadnym z pomieszczeń pętli induktofonią,

- budynek nie posiada windy, pokoje na I piętrze są niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością,

- na parterze i piętrze nie są dostosowane toalety dla osób z niepełnosprawnością.