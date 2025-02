Szef InPostu zaprosił prezydenta Chełma do swojego zespołu

Premier Donald Tusk powierzył taką misję szefowi InPostu na konferencji 10 lutego. Okazuje się, że Brzoska zaprosił do zespołu prezydenta Chełma.

- Zgodziłem się i dołączyłem do Rady Ekspertów. Wspólnie z Prezydentami Białegostoku, Głogowa i Ciechanowa odpowiadam za obszar samorządu. Jestem propaństwowcem, dlatego szczególnie cenię sobie takie inicjatywy, których celem jest działanie na rzecz skutecznych rozwiązań związanych z usprawnieniem funkcjonowania całego systemu. Jako samorządowiec dostrzegam wiele przepisów, które powinny zostać poddane deregulacji, dlatego zdecydowałem, że zaangażuję się w przedsięwzięcie, pomogę i wesprę je swoim doświadczeniem wynikającym z dotychczasowej pracy w JST- tłumaczy w mediach społecznościowych Banaszek.

Przyznaje, że podchodzi do projektu z wielką nadzieją. - Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jestem związany z szeroko rozumianym obozem prawicy, co dla niektórych może być zaskoczeniem, jednak cel, który przyświeca tej inicjatywie ma charakter ponad podziałami i jest ukierunkowany na wypracowanie rozwiązań służących państwu polskiemu, czyli w praktyce wszystkim obywatelom- zaznacza prezydent.

W rozmowie z money.pl Brzoska przyznał, że celem jego zespołu jest, by do 1 czerwca przedstawić rządzącym "100, 200, a nawet 300 dobrych propozycji". - My wskażemy -mam nadzieję - kilkaset przepisów, które są absolutnie absurdalne i kneblują aktywność zawodową, biznesową, ale też obywatelską wszystkich Polaków - mówił założyciel i szef InPostu.