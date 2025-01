Pomimo chłodu, przybyłym w sylwestrową noc na Plac Łuczkowskiego w Chełmie, nie mogło być tego wieczoru zimno. Gorące hity polskich oraz zagranicznych gwiazd rozbrzmiewały i niosły się głośnym echem jeszcze na długo po północy. A całość została okraszona efektowną oprawą wizualną.

Oprócz występów zagranicznych gwiazd, takich jak Boney M., Captain Jack czy Bad Boys Blue, pojawiły się również gwiazdy rodzimej sceny. Do tanecznej zabawy publiczność, zarówno w Chełmie, jak i przed telewizorami, porwały takie zespoły i wykonawcy: jak Bayer Full, Defis, Iness, Don Vasyl, Exaited, Milano, Elwira Mejk, Weekend, Top One, MIG, Piękni i Młodzi, Kombi, Lombard, Andrzej Rosiewicz, Aleksandra Gołda, Marcin Klimaczak i Mateusz Mijał.

Ze sceny zabawę poprowadziły dwa duety: Anna Popek i Rafał Patyra a także Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki.

Impreza w Chełmie była jedną z największych w kraju i jedną z trzech transmitowanych dla widzów przez ogólnopolskie telewizje. Była też z pewnością największym wydarzeniem rozrywkowym w dziejach tego 60-tysięcznego miasta na wschodzie Polski. Chełm tym samym mógł wczoraj dołączyć do takich miast jak Chorzów i Toruń, mając możliwość zaprezentować się widzom zebranymi przed telewizorami.

O północy życzenia noworoczne przekazał chełmianom oraz przybyłym gościom prezydent Chełma Jakub Banaszek, który wraz ze sztabem ludzi jest odpowiedzialny za doprowadzenie do tego wydarzenia. Jedno jest pewne, organizując sylwestra na tak dużą skalę, miasto postawiło sobie bardzo wysoko poprzeczkę, gdyż już za około pół roku będą miały miejsce coroczne obchody dni Chełma. I choć ciężko będzie przebić skalą wczorajszą imprezę, będzie to też doskonałą okazją by odwiedzić to miasto i dobrze się bawić.