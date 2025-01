W Chełmie Orkiestra zagra rykiem silników

Już w najbliższą niedzielę, 26 stycznia, Chełm po raz kolejny zamieni się w motoryzacyjny raj dla miłośników czterech kółek. Moto Orkiestra - bo pod taką nazwą kryje się wydarzenie współorganizowane przez Galerię Chełm oraz Automobilklub Chełmski - tradycyjnie jak co roku, wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Start imprezy na terenie galerii zaplanowany jest na godzinę 10.00 i potrwa do godziny 14.00. Organizatorzy przewidzieli dla odwiedzających szereg atrakcji, takich jak wystawa samochodów sportowych, tuningowych, zabytkowych i klasycznych, pokazy działań ratowników oraz straży pożarnej a także symulatory dachowania oraz poduszki powietrznej. Z miłośnikami jednośladów, spotka się najmłodszy motocyklista wyścigowy, 9-letni Mieszko Kamiński z Chełma, wicemistrz Motocyklowych Mistrzostw Śląska.

Jednak to nie będzie koniec atrakcji – po południu impreza przeniesie się na chełmskie ulice, by swoją podróż zakończyć w centrum Chełma.

Tego dnia liczyć się będzie dobra zabawa, sportowe emocje, ale przede wszystkim wsparcie tegorocznego celu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którym będzie zebranie funduszy na onkologię i hematologię dziecięcą. Chełmskim moto atrakcjom przez cały dzień towarzyszyć będzie zbiórka do puszek WOŚP.

– W finałową niedzielę trzeba zjawić się z dwóch powodów. Pierwszy, to chęć pomocy, bo przypomnę, że gramy dla dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie. Przychodząc, wspierając orkiestrę, na pewno tym dzieciakom pomożemy. A drugi - i to jest też bardzo ważny cel - żeby się dobrze pobawić. Zbiórka pieniędzy jest bardzo ważna, ale fajna jest też integracja - że ludzie w środku zimy są uśmiechnięci - jestem przekonany, że będą dla siebie mili i sympatyczni i o to w tym wszystkim chodzi – zachęca do udziału w Moto Orkiestrze współorganizator wydarzenia Grzegorz Gorczyca.