Walka o wielki Chełm zakończona. Prezydent ustępuje, wójt robi krok w tył

- Wierzymy, że zawarty kompromis będzie stanowił przełom w naszych relacjach oraz istotny krok w stronę zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju regionu. Wspólnie stoimy na stanowisku, że dobro mieszkańców winno być priorytetem dla samorządowców – napisano we wspólnym oświadczeniu miasta Chełm i gminy Chełm. Wysłanie w piątek do mediów tego komunikatu i podpisanie porozumienia kończy głośny protest społeczny.

Wielki Chełm

Pod koniec lata rządzący miastem Jakub Banaszek wystąpił do rządu o przyłączenie do Chełma ośmiu okolicznych sołectw. To rozwścieczyło mieszkańców przylegających do miasta terenów. Od razu rozpoczęli protest. Oflagowali swoje posesje, urządzili manifestacje, przyjechali tłumnie do lubelskiego wojewody. We wszystkich działaniach wspierał ich wójt gminy wójt Wiesław Kociuba.

- To nie jest dobry pomysł – mówił nam Przemysław Wilkos, sołtys Deputycz Królewskich. – Zgodnie z proponowanymi zmianami nasza wieś ma zostać pod gminą, a zabrane ma nam zostać lotnisko. Lotnisko, dzięki któremu jesteśmy znani w całej Polsce. Dlatego jesteśmy i będziemy przeciw. Będziemy walczyć do samego końca - zapowiedział.