Włamał się do niezamieszkałego domu. Wytropił go Czort

Na miejsce został skierowany policyjny przewodnik wraz z psem tropiącym.

— Czworonożny funkcjonariusz, zwany na co dzień Czortem, szybko podjął trop i doprowadził do odległej kilkadziesiąt metrów dalej posesji, na której zamieszkiwał sprawca — przekazuje Ewa Czyż z KMP w Chełmie.

Sprawcą okazał się 57-latek. Kiedy policjanci go zatrzymali okazało się, że ten jest nietrzeźwy. Wczoraj usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.