Wolne miejsca pracy w Lubelskiem. Sto etatów z pensją ponad 5 tys. zł na rękę

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie kontynuuje nabór kandydatów do służby przygotowawczej. Formacja planuje przyjąć jeszcze co najmniej 100 nowych funkcjonariuszy. NOSG poszukuje głównie absolwentów:

prawa,

bezpieczeństwa wewnętrznego,

wychowania fizycznego,

informatyki,

nowoczesnych technologii.

NOSG zaznacza jednak, że są otwarty na inne kierunki studiów, a posiadanie wykształcenia średniego nie przekreśla szans kandydata.

Przy rekrutacji na dodatkowe punkty mogą liczyć osoby z wykształceniem specjalistycznym, prawem jazdy kat. A i B, patentu sternika motorowego lub z uprawnieniami trenera albo instruktora sportowego.

Zapunktują również ci, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia takie jak: kurs strzelecki, udzielania pierwszej pomocy, wspinaczkowy, czy płetwonurka.

Kandydatom również przydadzą się: certyfikaty językowe, doświadczenie nabyte w trakcie służby lub pracy w innych formacjach mundurowych oraz osiągnięcia naukowe i sportowe.

Chełmiński NOSG informuje, że służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Funkcjonariusze po mianowaniu na młodszego asystenta lub kontrolera, mogą oczekiwać wynagrodzenia w wysokości ok. 5,4 tys. zł netto. Jeżeli mają mniej niż 26 lat i są zwolnieni z podatku dochodowego. Starsi mogą zarobić ok. 5 tys. zł netto.

Dodatkowym atutem są bonusy finansowe jak np. możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, corocznej trzynastej pensji, tzw. „mundurówki” w kwocie ponad 2 tys. zł netto. Straż kusi także dopłatami do urlopu wypoczynkowego oraz nagrodami rocznymi i motywacyjnymi.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane są w siedzibie NOSG w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 2, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu do ich złożenia.

Zapisy kandydatów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. (82) 568 50 92 lub 797 337 619 lub za pomocą elektronicznego modułu, który znajduje się na stronie internetowej NOSG.