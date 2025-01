BAiKA w Zgrzycie

Oprócz wspomnianej dwójki w zespole występują: Marcin Żabiełowicz (Hey) – gitara elektryczna i Jacek Mazurkiewicz – gitara basowa, syntezatory. Współpracują w oparciu o ideę DIY (zrób to sam) – komponując, nagrywając, produkując i koncertując od 2016. Do tej pory wydali jedną płytę koncertową („RK+”) i dwie studyjne („Byty Zależne”, „Zdecydowana Mniejszość”). W lutym 2018 roku światło dzienne ujrzał debiutancki album „Byty zależne”. W wielu rankingach podsumowujących muzyczne wydarzenia, album ten plasował się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich płyt. Z kolei w 2023 r. ukazała się kolejna płyta „Zdecydowana mniejszość”, która w odróżnieniu od debiutu jest bardziej gitarowa. Muzyka zespołu jest zaraźliwie melodyjna. Z równym powodzeniem występowali w małych, kameralnych klubach, jak i na dużych, festiwalowych scenach – m. in. Pol’and’Rock i Jarocin Festiwal. Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia na stronie internetowej FK Zgrzyt.