Black metalowy piątek w Zgrzycie

MANBRYNE zaprezentuje na żywo utwory z najnowszego albumu - "Interregnum: O próbie wiary i jarzmie zwątpienia" - następcy znakomicie przyjętego debiutu "Heilsweg: O udręce ciała i tułaczce duszy". Będzie to z pewnością niezapomniane wydarzenie. PIOŁUN wraca w nowym roku z kolejną serią koncertów prezentujących „Rzeki Goryczy” - jeden z lepiej przyjętych debiutów polskiego black metalu. Szykujcie się na esencję esencji, destylat black metalowej surowości. WRATH OPIATE to przedstawiciele młodej sceny lokalnego black metalu. Ich muzyka to połączenie tradycji z nieco nowocześniejszymi wpływami. Mimo niewielkiego stażu, zespół prezentuje wysoki poziom, co udowodnił w podziemiu. Tym razem będziecie mieli okazję zobaczyć ich na większej scenie. Bilety w cenie 70zł dostępne: https://kbq.pl/114918 oraz w dniu koncertu w cenie 90 zł. Bramy: 18:30, a start o 19:00.