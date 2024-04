Najpopularniejsze dekoracje weselne w sezonie ślubnym 2024 – co zawładnęło sercami młodych par?

Dekoracje weselne w naturalnym stylu

Każdy sezon ślubny rządzi się swoimi prawami oraz promuje nowe trendy w organizacji wesel. Nie inaczej jest w tym roku. Najmodniejsze dekoracje na wesele w 2024 roku to te nawiązujące do natury. Organizując wesele w stylu organic, można połączyć kilka trendów i motywów. Co powiecie na przykład na minimalistyczne wesele w stylu boho, gdzie królować będą pastele i kolory ziemi? Pomysłów na ślubne dekoracje inspirowane naturą i nawiązujące do piękna przyrody jest mnóstwo. Ozdobami nie muszą być wyłącznie kwiaty. Poznaj kilka naszych sugestii.

Baza: stonowane kolory

Wybór kolorów to pierwszy krok na etapie doboru dekoracji. W tym sezonie modne są szczególnie jasne odcienie pastelowe i kolory ziemi. Popularne jest łączenie bieli, beżu i brudnego różu i przełamywanie palety akcentami zgaszonej, oliwkowej zieleni. Taką kolorystykę można wykorzystać podczas komponowania ślubnego bukietu i planowania dekoracji stołów. Różowe obrusy ułożone na drewnianych stołach będą wyglądać lekko i delikatnie, a zielone elementy w postaci wiszących pnączy urozmaicą wystrój.

Naturalny must-have: kwiaty

Oczywistym elementem dekoracyjnym, który jest obecny we wszystkich naturalnych stylach, są kwiaty. To kluczowa dekoracja na ślub i wesele – dodają uroku zarówno sali weselnej, jak i są ważnym elementem oprawy ceremonii ślubnej. W zależności od upodobań wybierzcie kwiaty żywe lub suszone. Naturalne, sezonowe rośliny umieszczone w szklanych wazonach będą prezentować się przepięknie. Jeśli cenicie sobie życie w zgodzie z filozofią zero waste, po weselu takie bukiety ze stołów mogą stać się wspaniałą pamiątką dla gości weselnych. A co powiecie na suszone dekoracje? Trawy dekoracyjne, rustykalne kompozycje z kłosami zbóż i trawy pampasowe prezentują się nietuzinkowo i mają niebywały urok.

Wisienka na dekoratorskim torcie: oświetlenie

Oprócz obrusów i kwiatów na stołach powinno znaleźć się również odpowiednie oświetlenie. Idealnie sprawdzą się świece sojowe – wykonane z naturalnych surowców są przyjazne dla środowiska, a do tego wprowadzają do pomieszczenia unikalny, przytulny klimat. Mogą być to zarówno podłużne świece ustawione w świecznikach, jak i warianty w szklanych słoiczkach. Co więcej, tego typu dodatek może posłużyć także jako upominek dla gości. Na świecę wystarczy nakleić elegancką naklejkę z imionami oraz datą ślubu i powstanie cudowna, praktyczna pamiątka dla bliskich.