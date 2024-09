Bogactwo trzech kultur Włodawy. Trzy dni dla trzech kultur

Będzie to już XXIV edycja festiwalu, który pojawił się na mapie kulturalnej Lubelszczyzny w 1995 r. z inicjatywy Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, gdzie narodziła się idea trzech koncertów, w trzech włodawskich świątyniach: w kościele Paulinów, w cerkwi i w synagodze. Mottem Festiwalu są słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane 11 czerwca 1999 roku w Sejmie RP: "Nową jedność Europy, jeśli chcemy by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem bogatych i różnorodnych kultur i tradycji poszczególnych narodów." Podczas Festiwalu będzie można zobaczyć wiele wydarzeń kulturalnych. – „W tym roku każdy z zainteresowanych znajdzie coś dla siebie. Od teatrzyków, warsztatów, spotkań autorskich przez projekcje filmowe, wernisaże wystaw aż po koncerty”. – mówi Aleksandra Romaszewska z Działu Edukacyjno – Promocyjnego w Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie. Koncerty odbywają się w zabytkowych świątyniach Włodawy: zespole synagogalnym, cerkwi prawosławnej p.w. Narodzenia NMP oraz kościele św. Ludwika. Niezmienny od 9 lat pozostaje układ merytoryczny festiwalu. Piątek – to dzień poświęcony tradycji kultury żydowskiej, sobota – prawosławnej, a niedziela – katolickiej.

W tym roku festiwal będzie gościł wybitnego reżysera a także Mistrza Mowy Polskiej Krzysztofa Zanussiego, a także aktora Krzysztofa Janczara Jr. A propo’s mowy i języka. to nie sposób nie wspomnieć o prof. Jerzym Bralczyku i dr hab. Macieju Malinowskim i ich panelach odnośnie przyszłości polszczyzny. Koncertowo – jak zawsze – przedstawia się festiwalowa scena muzyczna. Przez trzy dni czeka na Was mnóstwo koncertów. Na pewno warto wybrać się na koncert „Baczyński kameralnie” w wykonaniu Grzegorza Wilka i Marcina Riege, którzy wystąpią w piątek o godz. 18:15. Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się inny piątkowy koncert „Bramy Jerozolimy” – Olgi Avigail Mieleszczuk i Tango Attack z udziałem mistrza perkusji bliskowschodniej Ereza Mounka z Jerozolimy o 19:30. Niedługo potem wystąpi Zagan Acoustic (piątek, godz. 21:00). Prawdziwą ucztą będzie sobotni koncert Renaty Przemyk oraz zespołu Dagadana w sobotę o 19.30. Nie zabraknie również Nocy Bardów (start w sobotę o 21.00) w wykonaniu Ewy Błaszczyk oraz Marcina Partyki i Andrzeja „E-moll” Kowalczyka, a także Szpetni, Tolek Muracki i Agata Klimczak-Kołakowska. Dla koneserów muzyki chóralnej atrakcją będzie występ Męskiego Chóru Muzyki Cerkiewnej Katapetasma w sobotę o 18:00 oraz Akademickiej Orkiestry Kameralnej „Cantabile” Wołyńskiej Filharmonii Regionalnej w niedzielę o 19:00. Gwiazdą tegorocznego Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie będzie Krzysztof Zalewski, który wystąpi w niedzielę o 20.30 z koncertem finałowym - The best of. Pełny program znajdziecie TUTAJ