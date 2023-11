Muzycy King Crimson w Lublinie

Najbardziej znanym muzykiem w tym gronie jest bez wątpienia Tony Levin (gitara basowa, chapman stick), który zrewolucjonizował grę na gitarze basowej. Jest też prekursorem i propagatorem gry na instrumencie o nazwie chapman stick. Trudno o bardziej charakterystycznego gitarzystę basowego XX wieku niż właśnie On. Jego charakterystyczny image (łysina, wąs i biała koszula) stał się symbolem muzyki lat 80 i 90. Występował z największymi ikonami muzyki popularnej i rockowej takimi jak: John Lennon („Double Fantasy”), Alice Cooper („Alice Goes to Hell”), Paul Simon („One-Trick Pony”), Peter Gabriel („Peter Gabriel”, „So”, „Us”, „Secret – Live” i.in.), King Crimson („Discipline”, „Beat”, Three Of A Perfect Pair” czy „Thrak”) oraz Pink Floyd („A Momentary Lapse of Reason”).

Pat Mastelotto jest znany przede wszystkim jako wieloletni perkusista King Crimson. Artysta współpracował ponadto m.in. z takimi grupami i muzykami jak: KTU, TU, Naked Truth, Scandal, Stick Men, HoBoLeMa, Al Jarreau, The Pointer Sisters, California Guitar Trio, Terry Bozzio, Patti LaBelle, Kenny Loggins, Hall & Oates, The Rembrandts, No-Man, The Flower Kings, Trey Gunn czy David Sylvian. Wreszcie ostatni członek tego tria to Markus Reuter, który występuje na zaprojektowanej przez siebie gitarze. Jest kompozytorem, gitarzystą i producentem. Reuter wydał kilka płyt solowych współpracując też z wieloma muzykami.

Trio Stick Men powstało w 2008 r., jako konsekwencja solowej płyty Levina „Stick Men”, która ujrzała światło dzienne w 2007 r. Zespół powstał z inicjatywy Tony'ego Levina (Chapman stick), Pata Mastelotto (perkusja, elektronika) oraz młodego wirtuoza Michaela Berniera (Chapman stick). Nazwa zespołu nawiązuje do instrumentu, na którym gra Tony Levin. Chodzi o chapman stick, który jest osobliwym połączeniem gitary oraz gitary basowej. Chcąc promować album koncertami, Tony Levin zorganizował skład, który stopniowo zaczął przekształcać się w nowy projekt muzyczny, którego podstawowym repertuarem były utwory z albumu "Stick Man", okazjonalnie kompozycje z repertuaru King Crimson (którego sekcje rytmiczną -od lat 90 – tworzyli: Levin i Mastelotto) jak również autorskie kompozycje Michaela Berniera. Niezwykle trudno jest jednoznacznie zdefiniować styl muzyczny grupy, na który składa się: awangarda, rock, rock progresywny, muzyka eksperymentalna, post rock, jazz.

Bilety na to wydarzenie są dostępne w TYM MIEJSCU.