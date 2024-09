Domówka z Sonią Bohosiewicz

"Domówka" to lekka, a zarazem osobista podróż aktorki do czasów PRL-u oraz największych przebojów w historii polskiej piosenki. Spektakl Soni Bohosiewicz to komedia koncertowa - połączenie spektaklu, stand-upu, śpiewu i improwizacji. Aktorka podczas występu dzieli się z publicznością wyjątkowymi historiami o miłości, kobietach i mężczyznach. Początek o godzinie 19:00. Bilety: https://bkb.pl/123193-194bc