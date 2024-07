Festiwal Teatrów i Monodramów w Rudce

XVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Monodramistów „Wyżyna Teatralna”. odbędzie się w dniach

01-04 sierpnia w Rudce. Osobowością festiwalu będzie Mikołaj Grabowski – który wystąpi w monodramie „Dzienniki”.

Szczegółowy program wydarzenia:



Czwartek, 1 sierpnia

16:00 Teatr OKO – „Zadra”,

16:30 Inauguracja festiwalu,

17:30 Teatr Krzesiwo – „Ścięte żonkile”,

18:30 Marta Łaska – „A imię me – Manipulacja”,

19:45 Wyżynowa grupa chwilowa - „DUZI I MALI… tak głupio wspaniali!”,

20:30 MMS Impro – „Gorączka”.



Piątek, 2 sierpnia

8:50 9:50 - Nie kijem go to… - Warsztaty Samoobrony,

10:00 14:00 – Warsztaty Teatralne,

16:00 Teatr w ogordzie – „Kot w butach” – spektakl dla dzieci,

17:30 Teatr NOTOCO Senior – „Fredraszki, to nie wszystko”,

18:30 Adam Sokolnicki – „Lament paranoika”,

20:30 Caryl Swift – „Matka Mejra i jej dzieci”.



Sobota, 3 sierpnia 2024 r.

8:50 9:50 - Nie kijem go to… - Warsztaty Samoobrony,

10:00 14:00 – Warsztaty Teatralne,

16:00 Karol Bieniek – „Tanze”,

17:10 Teatr Fieter - „Camus "She,Bye",

18:45 Teatr Telimena – „Jury Prowincjonalne”,

20:30 DS ČI - PR - CHA – „Meno nie jei podstatné”.



Niedziela, 4 sierpnia

8:50 – 9:50 - Nie kijem go to… - Warsztaty Samoobrony,

10:00 – 13:00 – Warsztaty Teatralne

13:00 Pokazy po warsztatowe,

16:00 Mikołaj Grabowski – „Dzienniki”,

18:00 Spotkanie autorskie z Mikołajem Grabowskim,

19:00 Zakończenie Festiwalu.

Informacje oraz rezerwacja miejsc pod numerami telefonów: 573 292 666, 725 46 834.