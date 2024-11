Giganci opery w Filharmonii Lubelskiej

Czy bohaterowie oper Giuseppe Verdiego, Giacoma Pucciniego i Richarda Wagnera mogli uniknąć swojego losu? Jak radzili sobie z przeznaczeniem, zdradą i niesprawiedliwością? Choć te historie miłosne często kończyły się tragicznie, a sama miłość była nierzadko przyczyną dramatu i śmierci, wciąż pozostają one inspiracją i źródłem głębokich emocji, które do dziś poruszają słuchaczy.

Mimo mrocznej reputacji, „Moc przeznaczenia”, która rozpoczyna się charakterystycznym, pełnym mocy motywem „losu”, często jest wykonywana jako samodzielne dzieło koncertowe. To właśnie te przejmujące dźwięki rozpoczną koncert zatytułowany „Wielkie uwertury XIX wieku”, po którym zabrzmi pełne liryzmu i emocji Intermezzo z opery „Manon Lescaut” Pucciniego – krótki, lecz intensywny muzyczny obraz tragicznej miłości i upadku młodej kobiety na tle XVIII-wiecznej Francji.

Kolejnym punktem programu będzie fragment z opery „Tristan i Izolda” Wagnera – arcydzieła, które od lat uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. Tzw. „Akord Tristanowski”, który wprowadza słuchacza w stan nieustannego napięcia, jest jednym z najczęściej analizowanych akordów w historii muzyki.

I znowu powrót do Verdiego, jego „Nieszpory sycylijskie” opowiadają o dramatycznym powstaniu Sycylijczyków przeciwko francuskim okupantom w XIII wieku. Rewolucyjna tematyka tej opery była szczególnie bliska sercu Verdiego, który wspierał walkę Włoch o niepodległość. Następnie usłyszymy „Capriccio sinfonico” – utwór, który młody Giacomo Puccini skomponował na zakończenie swoich studiów w Konserwatorium w Mediolanie. W tym wczesnym dziele można dostrzec cechy, które później stały się znakiem rozpoznawczym Pucciniego: niezwykłą melodyjność i emocjonalną intensywność.

Wieczór zakończy triumfalna uwertura do opery „Śpiewacy norymberscy” Wagnera. To jedyna komedia w dorobku tego kompozytora, a mimo humorystycznego tonu, uwertura pełna jest majestatu, oddając celebrację sztuki i tradycji, które stanowią centralny temat opery. Wagner, znany z tworzenia „dramatów muzycznych”, tutaj również pokazuje, jak orkiestra może stać się równorzędnym elementem narracji, w pełni oddającym emocje i atmosferę każdej sceny. Tym sposobem, dzięki geniuszowi Verdiego, Pucciniego i Wagnera, nadchodzący koncert będzie prawdziwą ucztą dla miłośników opery i symfonicznej potęgi.

Początek o godzinie 19:00. Bilety do nabycia online w cenie:

Bilet premium – 70 zł.

Bilet normalny – 50 zł.

Bilet ulgowy – 40 zł.