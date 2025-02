Greccy mistrzowie stoner – rocka zagrają w Lublinie

(fot. materiały organizatora)

Greckie trio, 1000mods dołącza do składu festiwalu – Lublin Rock The Square Festival. Trio 1000mods to – obecnie – jeden z najpopularniejszych greckich rockowych składów.

