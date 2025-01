Imprezy klubowe w Lublinie (17 –18 stycznia)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Ladies Night – Fluo Party Edition

Dziewczyny idą w miasto! To najlepszy plan na to, aby zaświecić jeszcze bardziej. Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Do 24:00 panie wchodzą za darmo.



SOBOTA – Festival sounds with Sand Pokers

Kolejna wyjątkowa noc w Helium! Nie inaczej będzie w tę sobotę. Szykujcie się na ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche de Chicas

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Do 24:00 wszystkie panie wchodzą za darmo.

Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Fiesta Latina

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki. Tylko tu poczujesz latynoskie klimaty i nie zapomnisz żadnej imprezy.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Dziewczyny idą w miasto

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Panie do 24:00 wchodzą za darmo. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Zabawa karnawałowa

Karnawał trwa w najlepsze, a więc przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wydarzenie, które przeniesie Cię w świat najlepszych przebojów jakie znasz.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek weekendu początek

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Koncert: Kalwi i Remi

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach i zapowiada się noc pełna szaleństw ponieważ wystąpią: Kalwi i Remi. Duet został założony w drugiej połowie 2003 w Poznaniu przez didżejów radiowych: Krzysztofa Kalwata (Kalwi) i Remigiusza Pośpiecha (Remi). Pod koniec roku DJ-e wydali utwór „Explosion”. 27 lipca 2004 wystąpili na Viva Club Rotation w Lesznie jako support przed DJ-em Tiësto.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



PIĄTEK – Bublin Jechane – 5 lat lubelskiej pompy

18 stycznia Lubelska Pompa będzie obchodzić swoje 5 urodziny! To dokładnie 1825 dni kiedy okrzyk 'Bublin Jechane!' rozgrzewa Wasze serca. Tej nocy oprócz mocnych setów od Flowadino, Pannervolka - na scenie zawita zespół Amarenium .

Cena: 60 PLN. Start o godzinie 19:30.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Friday Night

Piątkowywieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Witkowski zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Ostro disco

Z głośników popłynie najlepsza klubowa muza, a w dolnej części klubu będzie dancefloor, gdzie będziecie mogli się bawić do rana.

Start o 21:00. Wstęp free!



SERCE



SOBOTA – W sercu mi gra: zespół Playboys

Przygotujcie się na wieczór pełen hitów, świetnej zabawy i niezapomnianych emocji! 18 stycznia (sobota) w Klubie Serce zagrają dla Was Playboys – twórcy takich przebojów jak „Tylko Ty”, „Nikt nie tańczy tak jak Ty” i „Nasza Noc”.

Start: 22:00. Wstęp: Lista FB – darmowe wejście do godziny 23:00. Spoza listy oraz po 23:00 – wejście tylko 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



SOBOTA – Starman – Dawid Bowie Night

David Bowie - ikona, wizjoner, wokalista, multiinstrumentalista, aktor. Jedna z największych postaci muzyki, kultury XX wieku. Nie ma sensu pisać nic więcej.18 stycznia kilka dni po kolejnej rocznicy jego śmierci oddamy mu muzyczny hołd. Dziewczyn zagra przekrój jego twórczości i utwory bliskich mu muzyków.

START: 22:00. Wstęp wolny.



NOWY KOMITET



PIĄTEK – Wiecznie młodzi

Piątkowa impreza Wiecznie Młodzi to doskonała okazja, aby zanurzyć się w energetycznym klimacie zarówno klasycznych hitów, jak i nowszych brzmień.

Startujemy od 21 00. Bilet 15 zł.



SOBOTA – Komitet Obrony Disco

Sobotnia noc w klubie Nowy Komitet zapowiada się wyjątkowo emocjonująco! O godzinie 21:00 rozpoczniemy muzyczną podróż z DJ Kreddym, który zaserwuje nam mieszankę hitów z lat 80, 90 i 00, a także współczesne przeboje w stylowym wydaniu.

Start o 21:00. Bilet - 15 zł.