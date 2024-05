Imprezy klubowe w Lublinie – 24-25 maja

EL CUBANO



SOBOTA (25 maja) – Reggaeton Night

Już w tę sobotę Wasza ulubiona impreza. Reggaeton Night! Będzie okazja pokręcić tyłeczkiem. Zadba o to Mr Czekolada.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 - wejście free. Po 22:30 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (24 maja) – Party like 2YK

Czy tęsknicie za czasami, gdy telewizor grał hity MTV, a na ulicach królowały baggy jeansy i crop topy? Przygotujcie się na powrót do złotych lat 2000!

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (25 maja) – Feel the weekend

Jak tym razem spędzicie sobotni wieczór? Jeśli nie macie planów, to wpadajcie na kolejną wyjątkową noc w Helium. Będzie ogień!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (24 maja) – Piąteczek na luzie

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na najbardziej energetyczne i pełne życia wydarzenie: LETNIE PIOSENKI!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (25 maja) – Gorączka sobotniej nocy

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (24 maja) – Tinder Party

Co na Was czeka? W piątek impreza dla wszystkich poszukujących. Każdy z aplikacją wchodzi za free przez całą noc, każda para, która pokaże matcha, na barze dostaje darmowe drinki. Na tarasie strefa latino, a w klubie ogień. Zagra Paulsen!

Start o 21:00. Panie wchodzą do północy za darmo, a panowie do 22.30. Później 25 zł.



SOBOTA (25 maja) – Porno-duszno-głośno

Wreszcie jest ciepło! Impreza, której nie zapomnimy, ale jak zawsze z klasą. W buduarowy klimat wprowadzi Was Bery. Widok z tarasu i pełny luzzz!

Start 22:00. Wejście free do 22.30. Potem – 25. Po 23:30 – 30- pln.



KLUB 30

PIĄTEK (24 maja) – Życie zaczyna się po 30-stce

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (25 maja) – Majowy zawrót głowy

Sobotnia noc w Klub30 Lublin to najlepszy sposób na dobrą zabawę!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (24 maja) – Spritz Me

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Wasza przystań, wakacyjny vibe i....

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi F R E EPo 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (25 maja) – Weekend Mode On

W Lublinie powstała nowa miejscówka, w samym centrum miasta Przystań #nadachu! Będzie bardzo zielono i klimatycznie Wpadajcie w tę sobotę na imprezowy dach Lublina.

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł. Gdzie? Budynek BIGMAR przy ul. Zesłańców Sybiru w Lublinie.



SERCE



SOBOTA (25 maja) – Lecimy tutaj! Oficjalne afterparty

Serce odwiedzą studenci Lotniczej Akademii Wojskowej z Dęblina. Podczas tych odwiedzin czeka Was naprawdę wysoki. Zagra dla Was DJ MILKY.WAV, więc nóżka na parkiecie sama się będzie ruszać.

START: 22:00. Do 24:00 - wjazd free. Po 24:00 - 20 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (24 maja) – Sweet R’n’B

Stare dobre R&B w starym dobrym Ostro.

Wstęp free!! Start o 21:00



SOBOTA (25 maja) – Only house music

W najbliższą sobotę w OSTRO house, only house music. Gra Alan White!.

Wstęp free!! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (24 maja) – Wypij w Plenerze mój bohaterze

Zapraszamy na super luzacki, ziomalski, szalony melanż! Piosenki lepsze i gorsze zagrają zaprzyjaźnieni dje.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



SOBOTA (25 maja) – Baywatch Parties

Znowu w Lublinie szalona ekipa 𝐁𝐚𝐲𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬! Spodziewajcie się mieszanki hitów, które w radiu wywołują niesmak, a na parkiecie czyste szaleństwo. Bryta łączy się z Limp Bizkit, a Katy Perry z Beatką grają w w muzycznego pokera.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



DOM KULTURY



PIĄTEK (24 maja) – Disney Party z Uniwersytetem Przyrodniczym

Zapraszamy na pierwszą szaloną imprezę w stylu BAJEK DISNEYA! Będziecie bawić się w rytm największych przebojów z bajek Disney'a przeplatanych klasykami DK - z każdej epoki!

Muzyka bajkowa i nie tylko – Rycak.

Start 22:00. Bilety zakupione w RUSS UP - 10 zł / pozostali 20 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (24 maja) i SOBOTA (25 maja) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może.

Początek o 22.00. Wstęp FREE