Imprezy klubowe w Lublinie – 7–8 czerwca

PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (7 czerwca) – Burleska w Pięknej!

Burleska w Pszczole! To będzie najgorętsza impreza sezonu - swoje najlepsze numery specjalnie dla Was zaprezentuje Miss Mistress! Przez całą noc największe hity zagra Embee - a Miss Mistress odpali swój show kilka razy w ciągu nocy. To wszystko w klubie, a na tarasie przez całą noc króluje Latino!

Start o 22:00. Wejście free do 22:30. Później 25 zł.



SOBOTA (8 czerwca) – Dzisiaj cię znajdę

"Dzisiaj Cię znajdę" to Wasz i Wasz ulubiony cykl. Generalnie chodzi o to, żebyście szukali na parkiecie, kanapach, barze i na tarasie. Znajdziecie na pewno to, co szukacie. Dj Skorup też będzie szukał i zagra najlepsze hity ostatnich lat.

Start 22:00. Wejście free do 22:30. Potem – 25 zł. Po 23:30 – 30- zł.



EL CUBANO



SOBOTA (8 czerwca) – Ostatnia imprezka przed remontem

Wbijajcie na ostatnią imprezę w tym sezonie! El Cubano zamyka się na sezon letni żeby jesienią zaskoczyć Was nowym wnętrzem i energią. Ale bez paniki... Kubański klimat nie opuści HEMPLA 5! El Cubano przenosi swoje gorące imprezki na dach, do PRZYSTAŃ #nadachu. Wpadajcie w tę sobotę Cubano i rozpalcie parkiet!

Start o 22:00. Do 22:30 - wejście free. Po 22:30 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (7 czerwca) – Friday Night

Wbijajcie na niezapomnianą imprezę w stylu R&B z lat 2000! To będzie prawdziwe odegranie wspomnień, gdy Beyoncé, Usher, Destiny's Child i inni rządzili listami przebojów!

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (8 czerwca) – Weekend Mode On

Jak tym razem spędzicie sobotni wieczór? Jeśli nie macie planów, to wpadajcie na kolejną wyjątkową noc w Helium. Będzie ogień!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (7 czerwca) – Daj mi tę noc!

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (8 czerwca) – Sobotnia prywatka

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Cię w świat polskiej muzyki pełen przebojów.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



KLUB 30

PIĄTEK (7 czerwca) – Piątek, tygodnia koniec i początek

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (8 czerwca) – Saturday Night Fever

Sobotnia noc w Klub30 Lublin to najlepszy sposób na dobrą zabawę!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (7 czerwca) – Spritz Me

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Wasza przystań, wakacyjny vibe i...impreza do rana

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi F R E EPo 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (8 czerwca) – Summer in the city

Lato w mieście nie musi być nudne! Szczególnie w tę sobotę! Czeka na was świetna muzyka oraz zabawa do wschodu słońca.

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (7 czerwca) – Sweet RnB

Stare dobre R&B w starym dobrym Ostro.

Wstęp free!! Start o 21:00



SOBOTA (8 czerwca) – Ostro disco

Specjalnie dla Was na dolnej części robimy dancefloor i bawimy się do samego rana.

Wstęp free!! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (7 czerwca) – Fluo Trap x Przelot WWA

Najlepsze trapowe sztosy z wystrojem Fluo! Po zmroku Plener zamieni się w magiczne miejsce.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



SOBOTA (8 czerwca) – Prawy do lewego – dyskoteka szkolna

Przenosimy się do podstawówkowych czasów, kiedy dyskoteki odbywały się na szkolnych korytarzach. Będą wolne, szybkie, solo, w kółku i parami.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



RADOŚĆ



PIĄTEK (7 czerwca) – Miasto kobiet

Całą noc wchodzicie za darmo. Dodatkowo, dje zagrają najlepsze kobiece hity Beyonce czy Rihanna. To będzie noc pełna dobrej muzyki i szalonej zabawy - nie może Was tam zabraknąć! Widzimy się na parkiecie!

Start o 21:00, do 23:00 lista Fb wchodzi za free. Panie przez całą noc wchodzą za free. Po 23:00 wstęp 10 zł.



SOBOTA (8 czerwca) – We love 2000s

Zapraszamy na imprezę "we love 2000s"! Dje zagrają dla Was największe hity lat 2000, które rozgrzeją każdego do tańca.

Start o 21:00, do 23:00 lista Fb wchodzi za free. Po 23:00 wstęp 10 zł.





KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (7 czerwca) i SOBOTA (8 czerwca) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może.

Początek o 22.00. Wstęp FREE