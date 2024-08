Imprezy klubowe w ostatni wakacyjny weekend 30 – 31 sierpnia

PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (30 sierpnia) – Chill on the roof

W piątkową noc wasz ulubiony taras zmieni się w muzyczną strefę chillout. O dobry nastrój i klimatyczne dźwięki zadbają: Dr Embe i wokalistka – Alicja Bator. Ten energetyczny duet zaprezentuje lounge, jazzy; funky oraz soulful house.

Start 21:00. Bilety 10 zł do kupienia przed imprezą.



SOBOTA (31 sierpnia) – Dyskoteka gra!

Beztroska dyskoteka jak za dawnych czasów. Za sterami – DJ Demanu. Dlatego w sobotę wszystko się może zdarzyć.

Start 22:00. Do godziny 22:30 wejście za free. Po 23:30 – 30 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (30 sierpnia) – Friday Night

Szykujcie się na mega imprezę! Piąteczek w Helium, to najlepszy plan na rozpoczęcie weekendu!

Początek o 22:00. Do 22:30 – lista FB za free. Po 22:30 – 20 zł



SOBOTA (31 sierpnia) – Time to say goodbye holiday

Jak kończyć wakacje to tylko z przytupem! Drineczki, letni vibe i melanż do rana! O najlepszy klimacik zadba SANDPOKERS!

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (30 sierpnia) – Rock & beret

Zapraszamy do Beretu na ROCK imprezę w klimacie lat 80's! T.Love, Elektryczne Gitary, Kazik i Kult, Lady Pank itd. – tak pokrótce można streścić listę rockowych zespołów , jakimi raczyła nas muzyka lat 80-tych.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30- 20 zł.



SOBOTA (31 sierpnia) – Pożegnanie wakacji

Beret żegna wakacje w najlepszym stylu. Wpadajcie do Beretu i bawcie się w najlepsze.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (30 sierpnia) – Piątek weekendu początek

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (31 sierpnia) – Żegnamy wakacje

Pożegnajcie wakacje najlepiej jak potraficie. Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę.

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (30 sierpnia) – Cheers girls

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Wasza przystań, wakacyjny vibe i...impreza do rana. Gorące rytmy przeplatane z najnowszymi hitami.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi free. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (31 sierpnia) – Goodbye holidays

Przygotujcie się na noc pełną energetycznych setów serwowanych przez DJ MATI! , który zadba o to, aby wakacje zakończyły się z hukiem.

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (30 sierpnia) – Friday night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Dźwięk zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Wstęp free! Start o 21:00.



SOBOTA (31 sierpnia) – Ostatnia sobota wakacji

Wakacje 2024 dobiegły końca... Pożegnajcie je z przytupem! .

Wstęp free! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (30 sierpnia) – Flexxx: Zamojski & hey.siri

𝐅𝐋𝐄𝐗𝐗𝐗 to letni cykl melanży w Plenerze z najnowszymi i najmocniejszymi sztosami muzyki rapowej & bassowej. Zamojski, co miesiąc zaprasza najświeższych dj'ów & dj'ki w Polsce. Mosh-pity gwarantowane!

Start: 20:00. Lista FB do 22:00 – free, po 22:00 – 30 zł.



SOBOTA (31 sierpnia) – Lato mija a ja niczyja

Minęło lato a Ty wciąż home alone jak Kevin? Czas to zmienić - tańce w Plenerku to idealna opcja poznać kogoś super...

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



RADOŚĆ



PIĄTEK (30 sierpnia) – Ostatnia wakacyjna domówka

Tego dnia będziecie mogli się poczuć jak na prawdziwej amerykańskiej domówce. Krótko mówiąc legendarna domówka powraca do Lublina!

Start o 21:00. Do 21:30 lista FB – 20 zł. Do 22:00 – 25 zł. Później – 30 zł.



SOBOTA (31 sierpnia) – Endless summer

Plenerowa, klimatyczna miejscówka pod gołym niebem i najlepszej jakości housowe sety, godne festiwalowych closingów. Wystąpią: LuLu Malina, Helen, Kosma oraz Kinga Ruebenbauer.

Start o 21:00. 30-40 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (30 sierpnia) i SOBOTA (31 sierpnia) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



PIĄTEK (30 sierpnia) – You’re driving in Miami

Jest 1986 rok, jedziesz samochodem w Miami. Pamiętasz ten moment? Nie musisz. Bałagan Ci przypomni. Szczególnie, że kończą się wakacje. Ale ważna informacja jest taka: lato jeszcze się nie kończy. I to właśnie poczujecie. Klimaty - Rock, Garage Rock, Grunge, Soul, Punk, Funk, Hip Hop New Wave, Cold Wave, Ska, Rocksteady, Two-Tone, Roots, 60’s, 70’s 80’s 90’s.

Start: 21:00. Wejście – free.



SOBOTA (31 sierpnia) – Prawdziwy menżczyzna nie tańczy

Muzycznie jak zwykle w Bałaganie możecie spodziewać się wszystkiego - disco, dance, rock, pop z lat 80-tych i 90-tych (ale tylko z Afryki i Oceanii i Tanzanii i Szuflandii czy innej Monotonii i Subiektywni), muzyka z zaświatów, alternative, new wave, może Abba, może Ace of Base i Alphaville (biorąc pod uwagę choćby kilka nazw muzycznych na literę A ).

Start o 21:00, wejście – free.