Imprezy klubowe w weekend (10 –11 stycznia)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Ladies Night

Dziewczyny idą w miasto! To najlepszy plan na to, aby zaświecić jeszcze bardziej. Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Do 24:00 panie wchodzą za darmo.



SOBOTA – Old vs New

Kolejna wyjątkowa noc w Helium! Nie inaczej będzie w tę sobotę. Szykujcie się na ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche de Chicas

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty. Nie może Was zabraknąć na tej imprezie.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Do 24:00 wszystkie panie wchodzą za darmo.

Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Viva la musica

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki. Tylko tu poczujesz latynoskie klimaty i nie zapomnisz żadnej imprezy.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Tańcz głupia tańcz

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Panie do 24:00 wchodzą za darmo. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Prawy do lewego

Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wydarzenie, które przeniesie Cię w świat najlepszych przebojów jakie znasz.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Życie zaczyna się po 30-tce

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Johnny Saxo

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach i zapowiada się noc pełna szaleństw.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



PIĄTEK – Carrion, Setheist, Afterload, Sezamkova

To będzie wieczór pełen ostrych jak brzytwa riffów gitarowych, przesterowanego basu i tłusto brzmiących bębnów. Dźwięki, które wybrzmią podczas koncertu sprawią, że Wasze serca zaczną bić .

Cena: 60 PLN. Start o godzinie 19:30.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Only House Music – Alan White

Już w piątek konkretna imprezka z muzyką house, za sterami niezawodny Alan White.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Plus minus 30

Z głośników popłynie taka muza, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu! W dolnej części klubu będzie dancefloor, gdzie będziecie mogli się bawić do rana.

Start o 21:00. Wstęp free!



SERCE



SOBOTA – Spragnione serca

Spragnieni emocji? Przygotujcie się na niezapomnianą noc, która sprawi, że rozpoczęcie roku będzie tak dobre, jak tylko można sobie wymarzyć. DJ Dyleo rozkręci parkiet swoim niezawodnym setem.

Start: 22:00. Wstęp: Lista FB – darmowe wejście do godziny 00:00.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



PIĄTEK – SOBOTA – All that jazz, funk & tropical

Gramofonowy trip dla ludzi sztuki i nie tylko. Hipsterska, awangardowa, wkręcająca i pulsująca, nienormalna impreza w szalonym stylu nawiązującym do lat 90. A 90's New Man Called Stan i Kid Buttons przejmują BAŁAGAN na dwa wieczory, w piątek i w sobotę.

START: 22:00. Wstęp wolny.



NOWY KOMITET



PIĄTEK – Nie śpię bo tańczę w Komitecie

Klasyczne disco, rock'n'roll, latino, r'n'b, funky house, remiksy pop, italo disco, to wszystko w piątkową noc w Nowym Komitecie zaprezentują: DJ: Embe + MFWS.

Startujemy od 21 00. Bilet 15 zł.



SOBOTA – Stara szkoła

Kolejna edycja imprezy Stara Szkoła. Muzyczne stery obejmie stara szkoła lubelskiego djingu czyli Dr Embe - gospodarz cyklu oraz Dj Prosper. Spodziewajcie się ogromnej dawki klasyki muzyki klubowej 80's, 90's, 00's oraz nowszych produkcji, które swoją stylistyką nawiązują do minionej epoki.

Start o 21:00. Bilet - 15 zł.