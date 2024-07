Imprezy klubowe w weekend 19 – 20 lipca

PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (19 lipca) – Chill on the roof

Pszczoła bzyka bez przerwy i zaprasza Was na imprezę. O dobry nastrój i klimatyczne dźwięki zadbają: Dr Embe i wokalistka – Alicja Bator, która swoim ciepłym i soulowym głosem zabierze Was w podróż po różnych zakątkach świata. Ten energetyczny duet zaprezentuje lounge, jazzy; funky oraz soulful house.

Start 20:00. Bilety 10 zł do kupienia przed imprezą.



SOBOTA (20 lipca) – Impreza z Chivasem i najlepszym tarasem

W sobotę w Pszczole hit za hitem. Zagra dwóch didżejów. Na tarasie Fakto zarzuci housami, a w klubie Kobrovski zmiksuje wszystko, co znane i lubiane, czyli hit za hitem.

Do godziny 22.30 wejście za free.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (19 lipca) – Fresh vibes

Szykujcie się na mega imprezę! Piąteczek w Helium, to najlepszy plan na rozpoczęcie weekendu!

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (20 lipca) – Summer festival

W sobotę poczujecie w Helium klimacik letniego festiwalu! Czekają Was ciepłe housowe brzmienia, które rozpalą Was do czerwoności! Dlatego regenerujcie siły ponieważ czeka na Was melanżyk.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (19 lipca) – Yes, it’s Friday!

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (20 lipca) – Gorączka sobotniej nocy

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Cię w świat polskiej muzyki pełen przebojów.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



KLUB 30

PIĄTEK (19 lipca) – Życie zaczyna się po 30-tce

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (20 lipca) – Witajcie w naszej bajce

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę i rozpoczęcie wakacji!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (19 lipca) – Cheers girls

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Wasza przystań, wakacyjny vibe i...impreza do rana. Gorące rytmy przeplatane z najnowszymi hitami.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi free. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (20 lipca) – We’re your friends

Wakacje w mieście nie muszą być nudne! Najlepsza letnia miejscówka jest już otwarta! Czeka na Was świetna muzyka oraz zabawa do wschodu słońca.

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (19 lipca) – Friday Night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Dźwięk i Paul zagrają dla was tak, że nie będziecie mogli usiedzieć w miejscu.

Wstęp free! Start o 21:00.



SOBOTA (20 lipca) – Ostro disco

W tą sobotę bawicie się w Ostro do rana. Django zapewni, że ta noc stanie się legendarna.

Wstęp free! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (19 lipca) – Urodziny Pleneru x Gombao 33

Na urodziny Plenerku wjeżdża ekipa 𝐆𝐎𝐌𝐁𝐀𝐎 𝟑𝟑, której założycielem jest MATA! Ekipa wystąpi w składzie: 33 Szczepan, 33 Wyguś, 33 Tadeo.Chłopaki zagrają szalony showcase! Imprezę poprowadzą rezydenci: 𝗕𝗘𝗥𝗬 & 𝗗𝗝𝗡.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Do 23:00 – 30 zł. Po 23:00 – 40 zł.



SOBOTA (20 lipca) – Bailando – 90’s Party

Czy kochacie lata 90? Jeśli tak, to ta impreza jest dla Was. Klasyki muzyki rozrywkowej - z lat 90 zagrają: Alan White i Rycak.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



RADOŚĆ



PIĄTEK (19 lipca) – Miasto kobiet

Klub Radość zaprasza wszystkie panie i panów na wyjątkowe wydanie eventu - Miasto Kobiet! Przez cała noc panie wchodzą za darmoszkę. Dje zagrają najlepsze kobiece hity Beyonce czy Rihanna. To będzie noc pełna dobrej muzyki i szalonej zabawy – nie może Was tam zabraknąć!

Start o 21:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za darmo. Panie przez całą noc wchodzą za darmo. Po 23:00 – 10 zł.



SOBOTA (20 lipca) – We love 2000s

Radość zaprasza na niezapomnianą imprezę "we love 2000s"! Dje zagrają dla Was największe hity lat 2000 zmiksowane ze współczesnymi hitami, które rozgrzeją każdego do tańca.

Start o 21:00. Lista Fb do 23:00 wchodzi za free. Po 24:00 – 10 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (19 lipca) i SOBOTA (20 lipca) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może.

Początek o 22.00. Wstęp FREE