Imprezy klubowe w weekend 2 – 3 sierpnia

PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (2 sierpnia) – Taras party. Impreza na dachu miasta

Pszczoła bzyka bez przerwy i zaprasza Was na imprezę. W sierpniowe piątki bawicie się na dachu. Same najlepsze numery - od lat 80 do totalnych nowości, o co zadba dj Witkowski.

Start 22:00. Wejście free przez całą noc.



SOBOTA (3 sierpnia) – Tańczymy do odcięcia. Długa, piękna noc

Na tarasie strefa house z Paulsenem, w klubie na parkiecie oldies -kawałki znane i lubiane.

Start 22:00. Do godziny 22:30 wejście za free. Po 23:00 – 25/30 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (2 sierpnia) – Girls Night Out

Szykujcie się na mega imprezę! Piąteczek w Helium, to najlepszy plan na rozpoczęcie weekendu!

Początek o 22:00. Do 23:30 – lista FB za free. Po 22:30 – 20 zł



SOBOTA (3 sierpnia) – White party

W sobotę odbędzie się najbardziej stylowa impreza tego sezonu! Przygotujcie się na białe szaleństwo, pełne klasy, blasku i świetnej zabawy! Będzie elegancko, stylowo i standardowo - do rana!

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł. Osoby ubrane na biało przez całą noc wchodzą za free!!



RZUT BERETEM



PIĄTEK (2 sierpnia) – Letnie piosenki

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30- 20 zł.



SOBOTA (3 sierpnia) – Polskie przeboje

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Cię w świat polskiej muzyki pełen przebojów.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (2 sierpnia) – Piątek, tygodnia koniec i początek

Lato, lato... Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (3 sierpnia) – Wakacyjne połowinki

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę w wakacje!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (2 sierpnia) – Dance, dance, dance

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Wasza przystań, wakacyjny vibe i...impreza do rana. Gorące rytmy przeplatane z najnowszymi hitami.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi free. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (3 sierpnia) – Sound of the rooftop

Wakacje w mieście nie muszą być nudne! Najlepsza letnia miejscówka jest już otwarta! Czeka na Was świetna muzyka oraz zabawa do wschodu słońca.

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (2 sierpnia) – Noc hitów

W ten piątek w Ostro szykują dla Was NOC HITÓW! Dj Szop-n specjalnie wyselekcjonuje same hity, abyście bawili się jak najlepiej! Spodziewajcie się największych przebojów które powstały od lat 80 do teraz!

Wstęp free! Start o 21:00.



SOBOTA (3 sierpnia) – Ostro disco

Specjalnie dla Was na dolnej części będzie dancefloor żebyście się mogli bawić do rana. Dje starannie wyselekcjonują muzykę, aby każdy z Was mógł się dobrze bawić.

Wstęp free! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (2 sierpnia) – Fluo trap

Najlepsze trapowe sztosy z wystrojem FLUO! Po zmroku Plener zamieni się w magiczne miejsce. PRZELOT zaserwuje Wam swoje najgorętsze rapowe sztosy.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



SOBOTA (3 sierpnia) – Candy shop

RNB, house, rapsy i konkretny pop! Prezentują: 𝘽𝙞𝙨𝙩𝙞 / 𝙆𝙞𝙖𝙣𝙤 / 𝘿𝙚𝙣𝙨𝙞 𝙇𝙪𝙢𝙢𝙖 / 𝘿𝙯𝙞𝙚𝙬𝙘𝙯𝙮𝙣

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



RADOŚĆ



PIĄTEK (2 sierpnia) – Miasto kobiet

Klub Radość zaprasza wszystkie panie i panów na wyjątkowe wydanie eventu - Miasto Kobiet! Przez cała noc panie wchodzą za darmoszkę. Dje zagrają najlepsze kobiece hity Beyonce czy Rihanna. To będzie noc pełna dobrej muzyki i szalonej zabawy – nie może Was tam zabraknąć!

Start o 21:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za darmo. Panie przez całą noc wchodzą za darmo. Po 23:00 – 10 zł.



SOBOTA (3 sierpnia) – Sunglasses party

Przyjdź w okularach. To będzie wyjątkowa okazja, aby się odprężyć, pobawić i pokazać się w stylowych okularach! Im bardziej kreatywne, tym lepiej!

Start o 21:00. Lista Fb do 23:00 wchodzi za free. W okularach do 24:00 wejście free. Po 23:00 – 10 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (2 sierpnia) i SOBOTA (3 sierpnia) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE