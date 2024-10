Imprezy klubowe w weekend 3-5 października

PIĘKNA PSZCZOŁA



SOBOTA (5 października) – Kobiety idą w miasto

W sobotę panie ruszają w miacho z energia i pazurem! Ta noc rozpali Was do czerwoności. Na parkiecie Paulsen odpali swoje najlepsze sety. .

Start 22:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za free. Reszta 20 zł. Kobiety przez całą noc wchodzą za darmo.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (4 października) – Otrzęsinalia lubelskie. Studencki Festiwal Klubowy

Szykujcie się na mega imprezę! Czy to będzie najgorętsza impreza roku? Otrzęsinalia to nowy festiwal na imprezowej mapie Lublina. To noc, podczas której za sprawą jednego biletu odwiedzisz wszystkie najlepsze kluby w mieście!

Początek o 21:00. Bilety: Otrzęsinalia Lublin



SOBOTA (5 października) – Festival Sounds

Kolejna gorąca noc w Helium. Będzie ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł.



EL CUBANO

SOBOTA (5 października) – Fiesta Latina

Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej latynoskiej muzyki, energetycznych ludzi i niepowtarzalnej atmosfery.

Start 22:00. Do 22:30 wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



SOBOTA (5 października) – Prawy do lewego

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości, bo już w sobotę "Prawy do lewego...!".

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (4 października) – Piątek weekendu początek

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (5 października) – Gorączka sobotniej nocy

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę.

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



To już ostatnie tańce na Waszym ulubionym dachu.

SERCE



CZWARTEK (3 października) – Studenckie otrzęsiny Lublina

Siema Studenci! Serce zaprasza Was na otrzęsiny, z przytupem. Trzeba mocno przywitać rok akademicki dlatego do 23:00 wchodzicie za darmo z listy FB.

Start 22:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za darmo.



PIĄTEK (4 października) – Blacha 2115

Usłyszycie największe hity Blachy 2115: „Jolie Jolie”, „Mademoiselle”, „Casablanca”, „Bez moich braci” i wiele więcej innych. To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć jeden z filarów ekipy 2115 w akcji.

Start 21:00. Bilety: https://sklep.ebilet.pl/adyx/419397715298877442



SOBOTA (5 października) – Welcome to the club

Jak szaleć, to szaleć, w doborowym gronie. Tej nocy zagrają dla Was: DJ SUPER KRYSTIAN / DJ DYLEO / DJ KOBRA / MC DOMINO..

Start: 22:00. Lista FB do 23:00 za free!



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

CZWARTEK (3 października) – Welcome back students

Wbijajcie na pierwszą w tym roku akademickim imprezkę do OSTRO!

Start 21:00. Wstęp free!



PIĄTEK (4 października) – Kręci mnie vinyl

Dj Soina przyjeżdża żeby wyprawić swoje urodziny! Dj Soina, aktywnie działający reprezentant sceny dj’skiej, twórca marki oraz serii mixtejpów Kręci Mnie Vinyl. Na swoim koncie ma ponad 3000 zagranych imprez, setki festiwali. Jego skrecze usłyszycie na albumach, które pokryły się złotymi oraz platynowymi płytami. Aktualnie koncertuje promując swój nowy album Chris Carson x DJ Soina „Olimp” który ukazał się nakładem Warner Music Poland 12 listopada 2021!.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA (5 października) – Plus minus 30

Tańce w Ostro! Specjalnie dla Was na dolnej części będzie dancefloor, gdzie możecie bawić się do samego rana.

Start o 21:00. Wstęp free!



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



PIĄTEK (4 października) – donGURALesko

Zapraszamy na koncert żywej legendy polskiego RAPu! DonGURALesko wraca do Lublina z koncertem promującym najnowszy album "Miejskie Ptaki", który ukazał się w maju tego roku!!

Początek o godzinie 19:00. Bilety: https://kbq.pl/130562



SOBOTA (5 października) – Ultimate Emo Party

2 zespoły, całonocna imprezka z teledyskami na żywo! Wystąpią: Pretensje, Tony Yoru. Po imprezie after party z udziałem DJ Villbrød pełen największych EMO hitów od pop punka po nu metal!

Start: 19:30. Bilety: 30zł (pierwsza pula) / 40zł (regular) / 50zł (w dniu imprezy)



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (4 października) i SOBOTA (5 października) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



PIĄTEK (4 października) – Dyskoteka z panią Bum

Kolejny raz PANI BUM zabierze Was w niesamowicie zróżnicowane muzyczne światy! Kto był ten wie, kto nie był - niech się dowie.

Start 21:00.



SOBOTA (5 października) – Muzyczna podróż, czyli intergalactic

To będzie odyseja po różnych gatunkach muzycznych. Od mainstreamu do undergroundu; od klubu do domówki, od tańca do ulubionych smętów ćmy barowej. Klimaty - Rock, Garage Rock, Grunge, Soul, Punk, Funk, Hip Hop New Wave, Cold Wave, Ska, Rocksteady, Two-Tone, Roots, 60’s, 70’s 80’s 90’s.

Start o 21:00.