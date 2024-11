It’s only rock’n’roll! Black River w Zgrzycie

Po kilkuletniej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi wokalisty Maćka Taffa, Black River wraca do życia. Po entuzjastycznie przyjętym debiucie „Black River”(2008) i wydanej rok później znakomitej płycie „Black'n'Roll”(2009), nadszedł wreszcie czas na kolejną odsłonę w postaci pełnometrażowego wydawnictwa i koncerty których zespół już nie może się doczekać. Jeszcze w tym miesiącu ukaże się trzy płytowy box zawierający całą dotychczasowa dyskografię Black River pt."Black Box". Natomiast premiera nowej płyty o roboczym tytule "Black Punk" planowana jest na kwiecień 2025 roku. Jako support zagra Setheist i Kingdom of Rock.

Kingdom of Rock to lubelski zespół wykonujący muzykę spod znaku hard and heavy. Członkowie Kingdom of Rock występowali na jednej scenie z takimi artystami jak: Deep Purple, Blaze Bayley, Orgasmatron, Turbo, Dr Misio, Farben Lehre czy Mech oraz wieloma innymi cenionymi artystami. Jak dotąd KOR na swoim koncie mają jedną płytę pt. „Unlock My Soul”. Niedawno zespół opublikował singiel „From The Edge of The World”, który zapowiada nową płytę.

Setheist to frapująca mieszanka brutalnych gitar i pięknych melodii z charyzmatyczną wokalistką (Wioletta Kowalczyk) na czele. Muzycy Setheist stawiają przede wszystkim na dobrze zrównoważoną kombinację melodii tworzących wyjątkowy klimat i progresywnych riffów, okraszoną agresywnymi partiami perkusji i niezależną linią czystych wokali. Ich twórczość porównywana jest często do zespołów takich, jak Killswitch Engage, Nevermore czy Arch Enemy. Koncert odbędzie się 15 listopada (piątek) o godzinie 19:00 w Fabryce Kultury Zgrzyt. Bilety do nabycia online.