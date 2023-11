Już w czwartek! Luxtorpeda w Lublinie

Zespół Luxtorpeda to uznana marka na polskiej scenie. Z impetem wdarł się do metalowej czołówki w naszym kraju i nie zamierza ustąpić. Zespół powstał w 2010 roku z inicjatywy Roberta „Licy” Friedricha znanego z takich formacji jak Acid Drinkers, Turbo, Flapjack, Arka Noego, 2Tm2,3 i KNŻ. Oprócz niego skład uzupełnili: gitarzysta Robert „Drężmak” Drężek i basista Krzysztof „Kmieta” Kmiecik (związani wcześniej z zespołami Armia i 2Tm2,3) oraz perkusista Tomasz „Krzyżyk” Krzyżaniak znany ze współpracy z Turbo i Armią. W trakcie nagrywania debiutanckiej płyty do zespołu dołączył wokalista Przemysław „Hans” Frencel, raper znany z hip-hopowego duetu 52 Dębiec.

Od początku swojej działalności zespół stawiał na bezpośredni kontakt z publicznością oraz aktywność w studio. Luxtorpeda nagrała dotychczas 7 albumów studyjnych, na których znalazły się między innymi takie przeboje jak: „ Autystyczny”, „Hymn”, „Wilki dwa” czy „Mambałaga”. Zagrali ponad 700 koncertów w kraju i za granicą u boku takich wykonawców jak: Metallica, Slayer, Machine Head, POD, Motorhead czy Limp Bizkit (otrzymał między innymi "Złotego Bączka"- nagrodę publiczności największego z polskich festiwali rockowych – Przystanku Woodstock). Grupa ma na swoim koncie kilka nominacji do nagrody muzycznej Fryderyk, a za debiutancki album otrzymała statuetkę w kategorii Najlepsza Płyta Rockowa.

