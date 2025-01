Koncert symfoniczny w Filharmonii Lubelskiej – „Tańce Trójmorza”

Béla Bartók to kompozytor, który zafascynowany był muzyką ludową. Jego „Tańce rumuńskie” to zbiór melodii z Transylwanii, które Bartók zebrał w wyniku swoich terenowych badań nad muzyką ludową. Podobnie Antonín Dvořák inspirował się muzyką ludową swojego kraju. „Tańce słowiańskie” to hołd dla tradycji tańców, takich jak polka czy dumka, które kompozytor mistrzowsko połączył z romantyczną formą.

W programie nie zabraknie także dwóch genialnych rapsodii rumuńskiego kompozytora George'a Enescu – Rapsodia op. 11 nr 1 i Rapsodia op. 11 nr 2. Obie powstały w 1901 roku w Paryżu, kiedy Enescu miał zaledwie 19 lat. Z kolei grecki kompozytor Nikos Skalkottas wnosi do programu pięć klasycznych, tradycyjnych melodii w swoim cyklu „5 tańców greckich”. Skalkottas, który studiował pod kierunkiem Arnolda Schönberga, łączył techniki awangardowe z grecką muzyką ludową. Jego tańce, oparte na greckich rytmach i skalach, odzwierciedlają zarówno tradycje regionu, jak i nowoczesne podejście do formy muzycznej. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Piotra Pławnera, który zagra również na skrzypcach.

Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia na stronie internetowej Filharmonii Lubelskiej.