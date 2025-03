Koncert w Filharmonii Lubelskiej z okazji Dnia Kobiet

Koncert otworzy kompozycja „Libertango” Astora Piazzolli, która jest symbolem tanga nowoczesnego. Następnie usłyszymy melodię, która stała się synonimem romansu i nostalgii – „As Time Goes By” z kultowej „Casablanki”. Ta subtelna kompozycja to jedna z najbardziej rozpoznawalnych melodii w historii kina, zapamiętana dzięki niezapomnianym kreacjom Humphreya Bogarta i Ingrid Bergman.

Nie zabraknie także wzruszającego tematu „A Time for Us” Nino Roty, który towarzyszył tragicznej miłości Romea i Julii w filmie Franco Zeffirellego. To jedna z najpiękniejszych melodii, jakie powstały z myślą o filmie.

Z kolei „Mesecina” Gorana Bregovića to przykład bałkańskiej energii. W filmie „Underground” Emira Kusturicy staje się hymnem dzikiej radości i buntu, pełnym żywiołowości i nieokiełznanego temperamentu. Przeniesiemy się także do starożytnego Rzymu dzięki muzyce Hansa Zimmera z filmu „Gladiator”.

Na zakończenie usłyszymy „Where do I Begin?” – temat z „Love Story”. Delikatna melodia Francisa Lai, pełna czułości i melancholii, jest kwintesencją romantyzmu, który chwyta za serce nawet po wielu dekadach od premiery filmu.



Początek koncertu o godzinie 18:00. Bilety do nabycia w internecie.