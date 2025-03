KULT w CSK

KULT powstał ponad 40 lat temu w Warszawie. Jego założycielami są wokalista (a później także saksofonista) Kazik Staszewski i basista Piotr Wieteska. Zespół zadebiutował na scenie 7 lipca 1982 roku w warszawskim klubie Remont. Od tamtego momentu grupa nie traci – a wręcz zyskuje – na popularności, nieustannie koncertując oraz wydając nowe albumy.



Od lat stałym elementem koncertowego harmonogramu zespołu jest wiosenna trasa Kult Akustik, odbywająca się zawsze w pierwszej połowie roku. Swoim zasięgiem obejmująca największe polskie miasta. Kultowe koncerty „bez prądu” to już prawdziwa koncertowa tradycja, corocznie celebrowana przez dziesiątki tysięcy fanów z całego kraju.



Płytami takimi jak: „Kult”, „Posłuchaj to do ciebie”, „Spokojnie”, „Tata Kazika 1 i 2”, czy „Ostateczny krach systemu korporacji” zespół ugruntował swoją pozycję na polskiej scenie. Przez ponad 40 lat zespół nagrał wiele hitów. Do najpopularniejszych należą: „Arahja”, „Do Ani”, „Polska”, „Hej, czy nie wiecie”, „Po co wolność”, „Celina”, jak również „Dziewczyna bez zęba na przedzie” oraz wiele innych. Te i inne utwory usłyszymy w Lublinie.