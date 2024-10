Lublin Jazz Festiwal w odświeżonej formule

Tegoroczna edycja jest szczególna z kilku względów. Jest to pierwsza odsłona nowej formuły festiwalu. Oznacza to, że zamiast typowego przebiegu koncertów, mamy do czynienia z eksperymentalnym i niekonwencjonalnym podejściem do organizacji. – „Lublin Jazz Festiwal: Future Friendly jest odpowiedzią na tęsknoty publiczności, która pragnie nowych doświadczeń muzycznych i kontaktu z jazzem w nowoczesnym wydaniu” – opowiada nam Adam Szczepanek z impresariatu Centrum Kultury w Lublinie. W związku z tym wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Nie potrzeba żadnych wejściówek!

W odróżnieniu od wcześniejszych edycji, które skupiały się bardziej na tradycyjnym podejściu do jazzu, tegoroczna edycja pod hasłem "Future Friendly" kładzie duży nacisk na integrację jazzu z nowoczesnymi technologiami. Organizatorzy stawiają na młodych twórców, tych których głos często nie dochodzi do szerszej publiczności, tych muzyków z pogranicza gatunków, eksplorujących nowe tereny wrażliwości i doświadczeń.

Lublin Jazz Festiwal: Future Friendly to różnorodna propozycja dla miłośników nie tylko jazzu. To wydarzenie prezentujące przekrój muzyki współczesnej, której jazz przecież jest częścią. Stąd takie propozycje jak: Kamil Piotrowicz - grający i komponujący w założonym przez siebie jazzowym sekstecie. Prezentujący bardzo nowoczesne podejście do instrumentów klawiszowych i elektroniki. Duet Owczarek/Orinis to poszukiwanie nowoczesnego języka improwizacji, kreatywnego doświadczania wspólnej energii twórczej. Hajstra Trio prezentuje współczesne formy improwizacji, a Czarnoziem eksploruje zależności jazzu i instrumentów elektronicznych, syntezatorów modularnych. Podczas czterech weekendów wystąpią aż

4 zespoły z Lublina, specjalnie powołane na tę okazję składy, które zagrają swoje premierowe programy: Modern Distortion Quartet, Kurz/Cieślak, Sudnik/Michalec/Gadzało, Matala Lampotila. – „Chcemy pokazać, że w Lublinie też jest czego słuchać” – zapowiada Adam Szczepanek z impresariatu CK w Lublinie. Znakomicie zapowiada się również zespół DEAE - kobiecy duet romansujący z muzyką dawną. Tymek Papior grający na co dzień z Wojtkiem Mazolewskim, to znakomity muzyk młodego pokolenia, który niedawno wydał album z Wuja HZG oraz swój solowy album, który zaprezentuje właśnie w Lublinie. Tego samego wieczoru co Tymek, wystąpi również Olga Anna Markowska z nieco spokojnym lirycznym materiałem - to tak na zakończenie.



PROGRAM:

26.10 / godz. 20:00

Paulina Owczarek& Peter Orins

27.10 / godz. 19:00

Kosmos i Modern Distortion Quartet

15.11.2024 / piątek / godz. 19:00

Hajstra Trio

16.11.2024 / sobota / godz. 19:00

Sudnik/Michalec/Gadzało [PL]

Kamil Piotrowicz- Wræżlivøść [PL]

22.11.2024 / piątek / godz. 19:00

Matala Lampotila [PL]

Czarnoziem [PL]

Deae (Ilnicka/Rzepka) [PL]

29.11.2024 / piątek / godz. 19:00

Cieślak/Kurz [PL]

Olga Anna Markowska [PL]

Tymek Papior – Rugs/Carpets [PL]