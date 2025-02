Muzyczne rodeo w Zgrzycie

Pull The Wire to esencjonalny rock’n’roll. Zespół pochodzi z Żyrardowa, grają muzykę, której najbliżej do brytyjskiego i kalifornijskiego punk rocka, która jest dynamiczna i melodyjna. Zespół zaczynał jako trio. Od początku stawiał na bezpośredni kontakt z publicznością dlatego intensywnie występował na festiwalach i przeglądach muzycznych takich jak: Czad Festiwal, Jarocin Festiwal czy Przystanek Woodstock. Debiutancki album „W Polsce jest ogień!” został bardzo dobrze przyjęty przez fanów. Następnymi płytami były: „Negatyw” (2017), „Sztuka przemijania” (2019) oraz ostatnie wydawnictwo „Życie to western” (2021), które potwierdziły klasę zespołu. Ich koncerty są jak wypad z kumplami na piwo - bez farmazonów i owijania w bawełnę. Oprócz Pull The Wire, jako support zagrają: AntyRefleks i Skraffky.





AntyRefleks to kolejna ekipa z Żyrardowa, która gra melodyjnego punk-rocka okraszonego młodzieńczym zapałem i energią. Potrafią naprawdę dużo, a koncerty to ich żywioł.



Skraffky to mieszanka hardcore-punka z elementami reggae i postpunka. Zespół istnieje od wiosny 2012 r. W czerwcu 2020 roku wydali płytę pt. „Szczury”. Obecnie pracują nad nową płytą.



Początek koncertu o godzinie 18:00. Bilety do nabycia online.