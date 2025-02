Muzyczny duet – Błędowski & Jemioła w Teatrze Starym

W roku ubiegłym duet wydał debiutancką płytę, z której pochodzą utwory takie jak: „Marta”, „Przyjacielu”, „Ciało, ciału”, „Niezwykły dzień” czy „Śpiewaj mi”. Ich kompozycje wyróżniają się ciepłym, analogowym brzmieniem – którego obaj są wielkimi amatorami – i nastrojowymi aranżacjami. Wszystko to nagrane na „setkę”, bez niepotrzebnych tzw. „ulepszaczy dźwięku”. Przez lata tworzyli oddzielnie, a połączyła ich miłość do twórczości Wielkiej Czwórki z Liverpoolu (The Beatles). Początek koncertu o godzinie 21:00. Bilety dostępne na stronie internetowej Teatru Starego w Lublinie.