Niemen nieznany. Córka artysty wystąpi w Lublinie

Marsz Różowej Wstążki: z rakiem piersi da się wygrać

Rak piersi jest najczęstszym kobiecym nowotworem złośliwym. Badania profilaktyczne oraz obserwowanie sygnałów organizmu dają możliwość wczesnego wykrycia zmian nowotworowych, co oznacza szybsze wdrożenie leczenia z pomocą mniej radykalnych metod i tym samym lepsze rokowania na powrót do zdrowia. Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi, ale tradycyjnie, jeszcze we wrześniu Lublin organizuje Marsz Różowej Wstążki, który jest gestem solidarności oraz przypomnieniem, że chociaż raz w miesiącu należy zadbać o swoje piersi. Zapraszamy do obejrzenia relacji z marszu w programie z cyklu „Dziennik Dla Zdrowia”.