Aktorzy zagrają Lewandowskiego, Bońka i Olisadebe. Spektakl o polskim futbolu

Jest to opowieść o zawodowej i życiowej drodze piłkarzy, niełatwej, często też obfitującej w dramatyczne wydarzenia. Ernest Wilimowski rozdarty między polską i śląską tożsamością, szantażowany przez niemiecką III Rzeszę, Kazimierz Deyna - geniusz środka pola, piłkarz wyklęty, uwielbiany i znienawidzony, Zbigniew Boniek ze swoim "niepoprawnym" temperamentem, Emmanuel Olisadebe, nasz "biało - czerwono - czarny", pierwszy czarnoskóry zawodnik w historii kadry narodowej, Robert Lewandowski, tytan pracy w drodze do międzynarodowego sukcesu, czy Ewa Pajor, prawdziwa gwiazda światowej kobiecej piłki nożnej. No i legendarni trenerzy, ekscentrycy i motywatorzy: Kazimierz Górski, Jacek Gmoch czy Janusz Wójcik. Wreszcie kibice są także bohaterami naszego show, pełni miłości, entuzjazmu, poświęcenia. Zawsze wierni, nawet po przegranych meczach śpiewający: Polacy, nic się nie stało! No i oczywiście znający się na piłce i strategii lepiej niż wszyscy trenerzy i działacze razem wzięci!



OBSADA:

Ewa Pajor - Zofia Zborowska-Wrona / Paulina Chruściel

Trenerzy: Kazimierz Górski, Jacek Gmoch, Janusz Wójcik - Michał Żurawski / Michał Czernecki

Kazimierz Deyna - Piotr Głowacki / Jędrzej Wielecki

Emmanuel Olisadebe - Maciej Zakościelny

Zbigniew Boniek - Marcin Korcz

Robert Lewandowski - Jakub Sasak

Ernest Wilimowski - Jędrzej Hycnar

Spektakl będzie grany w niedzielę (13 października) dwukrotnie o godzinie: 15:30 i 18:30. Bilety kupicie TUTAJ