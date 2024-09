O rzece Bug w CSK opowiedzą: Stanisław Baj i Andrzej Stasiuk

„Nad rzeką Bug” to spotkanie z twórcami, których połączył wspólny temat – rzeka Bug. Profesor Stanisław Baj jest malarzem, powszechnie znanym ze swojej pasji do malowania rzeki Bug. Od mniej więcej trzech lat twórczość Andrzeja Stasiuka skupia się na rzece Bug, którą autor ma głęboko w sercu. Ostania jego książka „Rzeka dzieciństwa” zawiera dużo wątków autobiograficznych rozgrywających się nad Bugiem. Akcja jego wcześniejszej powieści pt. „Przewóz” w całości dzieje się nad Bugiem podczas II wojny światowej. Obu artystów łączy wnikliwa obserwacja rzeczywistości, która jest punktem wyjścia do metafory. Jednocześnie wiele ich dzieli, co gwarantuje wysoką temperaturę spotkania. Spotkanie poprowadzi Anna Wachta, kuratorka wystawy „Rzeka BUG River” prezentującej obrazy Stanisława Baja „skomentowane” cytatami z książki Andrzeja Stasiuka. Spotkanie odbędzie się w Klubie Muzycznym CSK o godzinie 18:00. Bilety w cenie 10/8zł do nabycia w Sklepiku Kulturalnym CSK oraz online na bilety.csklublin.pl