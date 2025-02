Piotr Cugowski wystąpi na żywo w Centrum Spotkania Kultur

Piotr Cugowski w swojej twórczości nawiązuje do bogatego dziedzictwa Budki Suflera ale od lat idzie własną drogą i bardzo mocno stara się podkreślać własną tożsamość. Na scenie występuje nieprzerwanie od 1997 r., kiedy to zadebiutował jako wokalista w zespole Bracia, z którym wydał 6 płyt. Od 2013 roku rozwija swoją karierę solową. W międzyczasie wspólnie z ojcem, Krzysztofem Cugowskim wydał dwie płyty („Przybij piątkę” i „Cugowscy. Symfonicznie”). Szerszej widowni dał się poznać jako juror w programie „The Voice of Poland” (edycja 2019). W tym samym roku wydał – ostatni jak dotąd – album studyjny „40” przynoszący utwory nawiązujące do rockowej tradycji, z mocnymi wpływami współczesnego brzmienia. Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia w internecie albo za pośrednictwem strony internetowej CSK.