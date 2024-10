Po raz 16 odbędzie się Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY. Dowiedz się, co w programie.

Jego pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku. Festiwal prezentuje bogactwo muzycznej tradycji, jednocześnie promując nowatorskie podejścia do tworzenia i wykonywania muzyki, jak również interpretowania dźwięków.

– „Festiwal KODY jest programowany w taki sposób, by celowo łączyć różnorodne style i formy muzyczne, tworząc swoisty miks tradycji i współczesności. KODY odkrywają, jak różne gatunki muzyczne, od awangardy (która sama w sobie jest już pewną tradycją), przez jazz, po muzykę elektroniczną, czerpią z różnych tradycji, przetwarzając ją na nowe języki artystyczne” — mówi Grzegorz Paluch, kurator programowy Festiwalu KODY.

Tegoroczny festiwal rozpocznie się 20 listopada (środa) w klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie (ul. Złota 9). Festiwal rozpocznie Radical Polish Ansambl, który zaprezentuje premierowy projekt „Nierozpoznana wieś”. Następnie francuski zespół La Tempête pod kierownictwem Simona-Pierre'a Bestiona wystąpi z projektem „Nocturnes: Hymny Bizantyjskie & Nieszpory Prawosławne”, który jest odważną fuzją starożytnych pieśni z tradycją prawosławną. Na koniec pierwszego dnia odbędzie się spotkanie z artystami oraz promocja nowego wydawnictwa Radical Polish Ansambl.

21 listopada (czwartek) festiwal przeniesie się do Opery Lubelskiej (ul. Skłodowskiej 5), gdzie dostaniemy kolejną dawkę premier i świeżych brzmień. Wieczór rozpocznie Sam Kowalski, po którym Gary Gwadera premierowo zaprezentuje suitę „Daleko w Chicago. Suita Footberkowa”. Prawykonaniu utworu towarzyszyć będą tworzone na żywo przez VJ-a Copy Corpo analogowe wizualizacje. Następnie na scenie pojawi się słoweńskie trio Širom z projektem „The Liquified Throne of Simplicity”. Po koncertach odbędzie się spotkanie z artystami.

Z kolei 22 listopada (piątek) na deskach Sali Czarnej w Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5) Grzegorz Lesiak wraz z Rutami i Piotrem Damasiewiczem zaprezentują premierowo projekt „Lemplugged”, łączący tradycje łemkowszczyzny z muzyką improwizowaną. Zobaczymy także Klarę Lewis i Nik Colk Void, którzy w towarzystwie wizualizacji autorstwa Pedro Maii przedstawią „Full-On” (premiera polska) – unikalne połączenie eksperymentalnych dźwięków i wizualnych efektów. Wieczór zakończy solowy występ J "Mo'ong" Santoso Pribadi – indonezyjskiego szamana i twórcy instrumentów z odzysku.

Ostatni dzień, 23 listopada (również Galeria Labirynt), to premiera koncertu Martyny Zakrzewskiej i Aleksandry Ołdak, interpretujących „Sonaty i Interludia” Johna Cage'a, debiut zespołu TAKKAK TAKKAK, czyli tandemu japońskiego producenta Shigeru Ishihara (znanego jako Scotch Rolex) oraz kompozytora i twórcy instrumentów J Mo’ong Santoso Pribadi, znanego jako połowa duetu Raja Kirik. Cały festiwal zakończy Noc Tańca pod wodzą Rodzinnej Orkiestry i Teatru Noiseband.

Na wszystkie wydarzenia będą obowiązywały bezpłatne wejściówki (szczegóły wkrótce).