Powracają Lubelskie Dni Fantastyki

To najstarsza impreza o tematyce związanej z szeroko pojętą fantastyką po tej stronie Wisły. Była organizowana rokrocznie od 1988 roku do 2019 roku, gromadząc przez lata miłośników literatury, filmu, gier oraz wszelkich form fantastycznych. Później przyszła pandemia, która przeorała kulturę. Teraz pora na reaktywację! LDF to impreza lokalna, tworzona przez lubelskich fanów dla miłośników fantastyki z Lublina i regionu.

Program tegorocznej edycji przewiduje liczne atrakcje, takie jak: spotkania autorskie, panele dyskusyjne, konkursy, turnieje, warsztaty, pokazy, rozbudowany games-room w którym - poza tradycyjnymi grami planszowymi - będzie można zagrać w RPG i gry karciane czy bitewne. Nad wyraz ciekawie zapowiadają się American Dream - mistrzostwa świata w Star Wars Legion - Michał mroczny1313 oraz pokaz gry bitewnej STAR WARS: LEGION (do 13.00) (Hol), który przeniesie Was do uniwersum Gwiezdnych Wojen. LDF potrwa od piątku (15 czerwca) do soboty (16 czerwca) od godziny 10:00 do 20:00. Wstęp wolny!