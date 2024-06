Rzemieślnicy na Błoniach, czyli Brunch pod chmurką

Brunch to impreza, która stawia na wysoką jakość i przyjemność. Starannie wyselekcjonowane jedzenie i łakocia, produkty rolnicze oraz rękodzieło, wykonane przez prawdziwych pasjonatów z Lubelszczyzny. Wydarzeniu, które potrwa od 8:30 do 18:30 będą towarzyszyć inspirujące dyskusje, animacje dla dzieci i muzyka na żywo. - „W tym roku mamy plan, by karmić, bawić, inspirować mieszkańców Lublina i odwiedzających nas turystów co najmniej raz w miesiącu – tłumaczy Agnieszka Pająk, organizatorka brunchu.

Pierwsza tegoroczna edycja odbyła się 26 maja i cieszyła dużym powodzeniem. Najbliższa zaplanowana jest na niedzielę 16 czerwca. Następne edycje odbędą się: 14 lipca, 11 sierpnia, 29 września. Brunch ma być imprezą dla każdego. – Zależy nam na tworzeniu przestrzeni, w której lokalnie działające fundacje mają okazję zaprezentować swoją działalność, w której lokalni producenci mogą pokazać i sprzedać swoje produkty szerszej publiczności, a mieszkańcy spędzają przyjemnie czas całymi rodzinami – wyjaśnia organizatorka.