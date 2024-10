Sceptic w Zgrzycie

SCEPTIC to powstała w 1994 roku death metalowa grupa inspirowana oldschool'owym, technicznym sznytem prezentowanym przez takich amerykańskich tuzów gatunku jak: Death, Cynic czy Atheist. Od początku istnienia grupa wypracowała własny, unikatowy styl, melodykę i uderzenie. W 2022 r. zespół powrócił w pierwotnym składzie – z mistrzem sprintu, Marcinem Urbasiem na wokalu – nagrywając po siedemnastu latach piąty album "Nailed to Ignorance". Obecna trasa "Blind Existence" Tour 2024, to powrót do korzeni i świętowanie 25-lecia ukazania się pierwszego albumu Sceptic.

DEATHYARD powstał w 2018 roku z inicjatywy Chrisa Hoflera, czego efektem był szybko wydany, bo już rok po założeniu zespołu, debiutancki album "Creation Of The Universe". W 2023 roku Deathyard wydał swój drugi studyjny album pt. "No Longer In Pain", nagrany w 3-osobowym składzie: Chris Hofler (wokal/gitara) Thiago Parrolas (bas bezprogowy) i Igor Dymkowski (perkusja). Formacja porusza się w nowoczesnych, progresywnych klimatach thrash/death, a na koncertach zaprezentuje utwory powstałe od początku swojego istnienia. Jako support zaprezentuje się zespół Sutener.

Początek koncertu w czwartek (10 października) o godzinie 18:00. Bilety kupicie TUTAJ