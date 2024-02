Słynny wokalista wystąpi w Radio Lublin

W 2006 roku piosenkarz został sklasyfikowany na 41. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszech czasów. Udo Dirkschneider popularność zdobył z grupą Accept, z którą w latach 80-tych nagrał takie klasyczne albumy jak: “Metal Heart”, “Restless and Wild” czy “Balls To The Wall”. Jego szorstki, charakterystyczny wokal stał się najbardziej rozpoznawalnym elementem stylu formacji a grupa rosła z płyty na płytę. Po rozbracie z Accept, Dirkschneider powołał do życia swój własny zespół U.D.O. z którym z powodzeniem kontynuuje muzyczną karierę. Takie płyty jak “Animal House”, “Mean Machine” czy “Time Bomb” z marszu zdobyły serca fanów heavy metalu na całym świecie. Co istotne, zespół jak i wokalista wciąż znajdują się w świetnej formie a ich ostatni album “Touchdown” jest tego dobitnym przykładem.

Pikanterii lubelskiemu koncertowi dodaje fakt, że wraz z Dirkschneiderem w zespole U.D.O. koncertuje jego kolega ze starych, dobrych czasów Accept, basista Peter Baltes. Nie jest też tajemnicą, że obaj panowie dość ochoczo sięgają po repertuar z ikonicznych płyt jakie razem nagrali.

Bilety na koncert dostępne są za pośrednictwem platformy eventon.click w cenie 120 zł.

W dniu koncertu bilet będzie kosztował 150 zł. Razem z U.D.O. wystąpi gość specjalny.

Kiedy? Niedziela, 24 marca 2024

Gdzie? Studio im. Budki Suflera w Radiu Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2