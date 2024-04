Stand-up: Jak uradować świat – Wojtek Fiedorczuk

Na przykładach z życia wziętych, zgłębia tajemnicę tego z czego ludzie się śmieją, czy durne żarty są lepsze od mądrych i kto decyduje co jest śmieszne. Mówi o porno, Bieszczadach i odpowiedzialności za swój śmiech. Żeby zrozumieć jego żarty Wojtek porywa nas w swój wyrafinowany, subtelny świat w którym oprowadza nas po zawiłym labiryncie swojego umysłu. Fiedor uprawia bardzo kontrowersyjny stand-up, prawie wcale nie mówi nic kontrowersyjnego. Stara się kierować absurdem, prowokacją, delikatnym, acz znaczącym wariactwem, celuje w zaskoczenie, nowoczesne niedopowiedzenie, szermuje szczerością. Liczy na inteligencję widza, często nie przelicza się. Duchem wyrastający z komedii absurdalnej i szaleństwa scenicznego. Mówi monotonnie i dziwnie. Wojciech Fiedorczuk jna scenie od 2000 roku. Obecnie można go zobaczyć w roli gościa programu „Szkło Kontaktowe” w TVN 24. Bilety do nabycia na kup bilecik.