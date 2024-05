Stonerowy piątek w Rider’s Pubie

Neon Müd to brudna stoner doomowa załoga z Warszawy. Ktoś o nich powiedział "Fajna muzyczka. Taka do jazdy na motorze". MIAM to czarny polskiej sceny metal garage. To zyskujące coraz większy rozgłos garage metalowe cardio dla czochrów, punków, skejtów, normalnych ludzi. Muzyka dla tych, którzy wciąż mają problem żeby wejść w swoje społeczne role, bo są zbyt zmartwieni tym, że Nirvana nie istnieje albo, że Metallica wydała tylko jedną dobrą płytę, „Kill’em All” 😊. Wielki Mrok urodzeni na przełomie wieku, fani mocnych dźwięków, pewni siebie i nad wyraz bezczelni. Optical Sun to znakomity polski stoner/doom metal. Na koncie mają EPkę „Optical Sun” oraz album „Save Our Souls”. Znakiem rozpoznawczym zespołu stały się sample pochodzące z polskich filmów np. z "Przyjaciela Wesołego Diabła" w reż. Jerzego Łukasiewicza oraz z filmu "Pan Twardowski" z 1936 roku". Na jesień zapowiadana jest premiera ich drugiej płyty. Wjazd: przedsprzedaż 30 zł https://goout.net/pl/wielki-mrok%2Bmiam%2Binni/szwykex/ na bramce 40 zł.