Świąteczny weekend w lubelskich klubach

HELIUM CLUB



PIĄTEK (22 grudnia) – Śledzik w Helium Club

Święta na horyzoncie ale imprezować trzeba. Tradycyjny śledzik wzywa. Usłyszycie największe świąteczne hity. Zapowiada się melanż do rana!

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



KLUB 30

PIĄTEK (22 grudnia) – Przedświąteczna rozgrzewka. Band 30 + live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20PLN całą noc



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (22 grudnia) – Śledzik

Święta za pasem dlatego w najbliższy piątek zachęcamy do klimatycznych spotkań ze znajomymi. Tradycyjne śledziki - nie ważne jak, ważne że w gronie przyjaciół. O muzykę zadba Dj Dźwięk.

START o 20.00

Wjazd jak zawsze free



SOBOTA (23 grudnia) – Przedświąteczne Ostro Disco

Zapraszamy na tańce do OSTRO! Ostatnie disco przed Świętami. Specjalnie dla Was na dolnej części będzie dancefloor i zabawa do samego rana

Start o 21.00.

DOM KULTURY



PIĄTEK (22 grudnia) – Lubelski śledzik

Wiadomo, że rybka musi pływać. Klub zaprasza na tradycyjne spotkanie przedświąteczne połączone z szaloną zabawą do rana.

Lista FB do 23.00 wchodzi za free.

Start o 22.00.



NIEDZIELA (24 grudnia) – Pasterka 2023: Techno vs Trap

Klub zaprasza na coroczne spotkanie świąteczne w DK przy dobrej muzyce, na dwóch scenach.

Wstęp: 30/40 zł. Start o 23.50.



PONIEDZIAŁEK (25 grudnia) – Chistmas 90’s party

Radosna świąteczna impreza w klimacie słodkich lat 90.

Start o 22.00. Do do 23.00 lista FB wchodzi za free.

UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (22 grudnia) – Śrut nocnej ciszy

Jeśli chcecie poszaleć przy dobrej muzyce, a przy tym ze stylem to wpadajcie do „jednorożców” na balet. Bądźcie (nie)grzeczni i tuptajcie z dumą.

Impreza zaczyna się o 21:00.

Wejście free



SOBOTA (23 grudnia) – All I Want For Christmas Is Unicorn

Pogoda taka, że szkoda gadać. Ale imprezować trzeba. Jeśli chcecie poszaleć przy dobrej muzyce, to wpadajcie do klubu, a jak będziecie chcieli to i kolędy sobie pośpiewacie.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (22 grudnia) – Piątkowe Karaoke

Zapraszamy talenty – i nie tylko – na piątkowe karaoke ponieważ śpiewać każdy może…

Początek o 20.00. Wstęp FREE