Święto awangardy muzycznej. Rozpoczyna się Avant Art Festival

- „Od kilku lat Avant Art pojawia się w mniej lub bardziej nietypowych miejscach na mapie Polski.

W ubiegłym roku był to Poznań, latem tego roku festiwal pojawił się w Wałbrzychu i Legnicy, natomiast w październiku Avant Art Festival po raz pierwszy zagości w Lublinie. Celem festiwalu jest prezentacja najnowszych trendów w sztuce współczesnej, promocja polskich artystów oraz integracja artystów z całego świata.” – mówi Kostas Georgakopulos, dyrektor festiwalu.

Festiwal rozpocznie się 3 października (czwartek) i potrwa do 5 października (sobota)



03.10 / czwartek

Galeria Labirynt – Sala Czarna / Bilet: 45 zł.

godz. 19:00 MOPCUT (USA/FRA/AUT)

Muzyka MOPCUT oscyluje między brutalnym, chaotycznym hałasem a momentami minimalistycznej introspekcji, co tworzy kontrastujące i dynamiczne kompozycje. Grupa zdobyła uznanie występując na wielu prestiżowych festiwalach, a ich dyskografia obejmuje albumy takie jak „JITTER” (2021) i „Accelerated Frames of Reference” (2018).

godz. 20:00 Mabe Fratti (GT/MX)

Artystka solowa pochodząca z Gwatemali, obecnie rezydująca w Meksyku. Zadebiutowała w 2015 roku jako klasycznie wykształcona wiolonczelistka, szybko zyskując uznanie dzięki unikalnemu stylowi, który łączy elementy eksperymentalnej elektroniki, popu i jazzu. W swojej dyskografii ma takie albumy jak „Pies Sobre La Tierra” (2019), „Será que ahora podremos entendernos” (2021), „Se Ve Desde Aquí” (2022) oraz nadchodzący „Sentir Que No Sabes” (2024). W 2023 roku wydała również album „Vidrio” w duecie Titanic z Héctorem Tostą oraz „A Time to Love, a Time to Die” z kolektywem Amor Muere.

godz. 21:00 Keiji Haino (JP)

Urodzony w 1952 roku w Chiba w Japonii ma przydomek czarnoksiężnika muzycznej awangardy. Współtworzył takie zespoły jak: Fushitsusha, Vajra, Nijiumu. Współpracował z tak różnymi artystami jak m.in. Peter Brötzmann, Derek Bailey, Tatsuya Yoshida, Pan Sonic, Venetian Snares, Otto von Schirach czy Jim O’Rourke. Spektrum artystycznej ekspresji Japończyka jest wyjątkowo rozległe: od prostego bluesa, przez równie ostre, co szeptane formy wokalne, noizowe podkłady po muzykę inspirowaną średniowieczną muzyką europejską. Występy „krzyczącego Japończyka” są performansami o wizualności silnie nawiązującej do estetyki surrealistycznej.



04.10 / piątek

Galeria Labirynt – Sala Czarna / Bilet: 25 zł.

godz. 19:00 PIMPON (PL)

W kwietniu 2022 nakładem Pointless Geometry ukazał się debiutancki album solowy Pimpona – „Pozdrawiam”. Album plasuje się gdzieś idealnie pomiędzy popową estetyką, transowością i eksperymentem.

godz. 20:00 Malediwy (PL)

Malediwy (Marek Pospieszalski i Qba Janicki) zaprezentują swój nowy album „Eden”. Dobrze znany w świecie muzyki improwizowanej duet saksofonu i perkusji nabiera zupełnie nowego wybrzmienia, eksplorując odległe rejony gatunkowe.

godz. 21:00 GERDA (PL)

Gerda to duet Wojciecha Bąkowskiego – artysty audio-wizualnego, twórcy rysunków, filmów animowanych i płyt długogrających – i Jana Piaseckiego – międzystylowego muzyka elektronicznego i perkusisty związanego przez lata z londyńskim kolektywem Uncanny Valley.

godz. 22:00 PÖ (FR/GH)

Francusko-ghańska artystka, która na co dzień rezyduje między Francją a Ugandą. Muzyka PÖ to połączenie różnych gatunków, inspirowane jej wielokulturowym doświadczeniem życiowym. Artystka nawiązuje do wielu afrykańskich tradycji wokalnych. Komponuje pejzaże dźwiękowe głównie za pomocą głosu, zestawiając post-punkowe brzmienia z szybkim rapem, metalicznym industrialem czy przesterowanym basem.



05.10 / sobota

Galeria Labirynt – Sala Czarna / Bilet: 35 zł.

godz. 19:00 TEST (BR)

Zespół z São Paulo został założony w 2011 roku przez João Kombi (wokal, gitara) i Thiago Barata (perkusja). Na przestrzeni lat muzyka TEST ewoluowała od klasycznego deathgrindu do bardziej eksperymentalnych form metalu, łącząc surowość grindcore’u z elementami punku. Dyskografia TEST obejmuje 16 wydawnictw. Zespół ma na koncie ponad 800 koncertów we wszystkich stanach Brazylii oraz 14 międzynarodowych tras koncertowych obejmujących USA, Meksyk, Argentynę, Kolumbię i Europę.

godz. 20:00 BIG|BRAVE (CA)

Pochodzący z Montrealu zespół, został założony w 2012 roku przez Robin Wattie (wokal, gitara), Mathieu Bernarda Balla (gitara) oraz Louisa-Alexandre’a Beauregarda (perkusja). Stylistycznie, BIG|BRAVE łączy elementy tradycyjnych technik folkowych z nowoczesną dekonstrukcją muzyki gitarowej. Wyróżniają się unikalnym składem instrumentalnym — dwoma gitarami i perkusją, bez użycia basu. Ich muzyka opisywana jest jako „masywny minimalizm”. Inspiracje czerpią z twórczości takich zespołów takich jak Swans, Fire! Orchestra, Godspeed You! Black Emperor oraz z twórczości H. M. Góreckiego i Arvo Pärta.

godz. 21:00 DEAFKIDS (BR)

To kolejna awangardowa punkowa ekipa, której brzmienie nie łatwo poddaje się definicji. Brazylijskie trio eksperymentuje z formą łącząc: surowość punka, sekwencyjność metalu, hipnotyczny wokal z transowymi polirytmiami, czy pulsacyjne i niepokojące dźwięki elektroniczne. Warstwa perkusyjna zespołu podlega wpływom takich gatunków jak Samba, Lundu, Frevo, Pagode, Forró, Baião czy Carimbó.

Więcej informacji na stronie Festiwalu: https://avantart.pl/2024/lublin/. Bilety na poszczególne wydarzenia muzyczne są dostępne na platformie GoOut.