Święto jazzu. Powraca Lublin Jazz Festival!

W tym roku festiwal odbędzie się pod hasłem Forever Forward i przyjmie trzy odsłony. Tegoroczna edycja Lublin Jazz Festiwal będzie miała bogaty program – który tak naprawdę dopiero poznamy – łączący polskie i międzynarodowe propozycje z pogranicza gatunków. W programie znajdą się warsztaty, premierowe koncerty, projekty specjalne oraz wystawy.

Z radością odsłaniamy pierwsze karty programu: 30 maja na scenie pojawi się Otomo Yoshihide New Jazz Quintet. Zespół, który zrewolucjonizował japońską scenę improwizowaną, łącząc dziedzictwo free jazzu z nowoczesnym podejściem do formy i brzmienia. Zespół został założony przez legendarnego Otomo Yoshihide — gitarzystę, turntablistę i kompozytora. Muzyka zespołu charakteryzuje się energetyczną improwizacją, złożonymi aranżacjami i niespodziewanymi interwencjami dźwiękowymi. Nagrali takie kultowe albumy jak: „Flutter”, „Live”, „ONJQ Live in Lisbon” i „Out to Lunch”, reinterpretując m.in. twórczość Erica Dolphy’ego i Charlesa Mingusa.

Drugą z gwiazd będzie duet z pogranicza ambientu i improwizacji Dust Bunny , którego muzyka rozpościera się pomiędzy progresywnym rockiem, noisem i free.

O kolejnych artystach i biletach będziemy informować na bieżąco.