Święto muzyki jazzowej w Puławach

Tegoroczna edycja rozpocznie się 6 lipca i potrwa do 14 lipca. Program spotkań obfituje w intensywne instrumentalne i wokalne ćwiczenia warsztatowe. Zaproszenie do prowadzenia warsztatów na czele z Dyrektorem Artystycznym Rafałem Karasiewiczem, przyjęli wybitni polscy artyści i jednocześnie świetni pedagodzy, którzy wprowadzają młodych ludzi w tajniki świata jazzu. W klasie wokalnej zajęcia poprowadzi dama polskiego jazzu – Iza Zając, której w sekcji rytmicznej towarzyszyć będą: Bogdan Hołownia przy fortepianie, Wojciech Pulcyn na kontrabasie oraz Patryk Dobosz za perkusją. Teorię jazzu poprowadzi niezastąpiony Bogdan Hołownia. Za wykłady w klasie fortepianu odpowiedzialny będzie Kuba Stankiewicz. Tajniki jazzowej gitary elektrycznej zdradzi Artur Lesicki. W klasie trąbki czekał będzie Tomasz Kudyk. Zajęcia z gry na saksofonie poprowadzi Adam Wendt. Grzegorz Nagórski będzie odpowiadał za klasę puzonu oraz Big-Band. Wykładowcą klasy kontrabasu/gitary basowej będzie Tomasz Kupiec, a w klasie perkusji legendarny Kazimierz Jonkisz.

Warsztaty Jazzowe oprócz nauki rzemiosła jazzowego, to koncerty, które są esencją jazzu, a te zapowiadają się interesująco. Gwiazdą imprezy, która zainauguruje Warsztaty Jazzowe sPOKo Jazz będzie Siggy Davis. Charyzmatyczna, a przy tym obdarzona wyjątkowym głosem wokalistka pochodząca z Nowego Jorku wystąpi z polskimi muzykami. Kolejną artystką, którą będziemy mieli okazję usłyszeć będzie Monika Malczak - wokalistka, autorka tekstów oraz muzyki, absolwentka Wydziału Jazzu na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz PSM II st. im. F. Chopina w Warszawie. Podczas plenerowego koncertu wraz z solistką wystąpią: Mateusz Gramburg (pianino), Wojciech Pulcyn (kontrabas) oraz Bogdan Tchórzewski (perkusja).W koncercie na scenie przed Ośrodkiem wystąpi Jakub Rogala – utalentowany wokalista, który pod opieką Zbigniewa Jonaka zdobywa liczne sukcesy na wielu prestiżowych konkursach i festiwalach wokalnych. Kubie na plenerowej scenie towarzyszyć będą tacy instrumentaliści jak: Wojciech Puszek (piano), Michał Zuń (kontrabas) i Bogdan Tchórzewski (perkusja). Ciekawie zapowiada się koncert tych, którzy swoje doświadczenie i pasję przekazują kolejnym pokoleniom jazzmanów. Koncert w wykonaniu kadry dydaktycznej zobaczymy i usłyszymy w Klubie Muzycznym SMOK. W programie nie mogło też zabraknąć wieczornego muzykowania – otwarte jam sessions odbywać się będą w Klubie Muzycznym SMOK. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.domchemika.pl



Szczegółowy program wydarzenia:



6 lipca, godz. 20.00 – Koncert Jakuba Rogali z zespołem (plac przed POK „Dom Chemika”, wstęp wolny);

7 lipca, godz. 20.00 – Koncert Moniki Malczak z zespołem (plac przed POK „Dom Chemika”, wstęp wolny);

8 lipca, godz. 20.00 – Koncert otwarcia: Siggy Davis z zespołem (sala widowiskowa POK "Dom Chemika", bilety: 40 zł)

9 lipca, godz. 20.00 – Koncert Kadry Warsztatów Jazzowych sPOKo Jazz 2024 (Klub SMOK, wstęp wolny)

12 lipca, godz. 20.00 – Koncert Finałowy Wokalistów (sala widowiskowa POK "Dom Chemika", bilety: 30 zł)

13 lipca, godz. 20.00 – Koncert Galowy Warsztatów Jazzowych sPOKo Jazz (sala widowiskowa POK "Dom Chemika", bilety: 30 zł)

Bilety i karnety na koncerty w ramach sPOKo Jazz Puławy 2024 dostępne są w kasie POK – tel.: 81 458 67 21 i na biletyna.pl