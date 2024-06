Ultra Chaos Piknik 2024. Dwudniowe święto muzyki hc/punk

Będzie to już 15 edycja tego wydarzenia, na którym nie będzie słabych zespołów! To, co wyróżnia Ultra Chaos Piknik od podobnych festiwali, to różnorodność. Każdy zespół gra inaczej, choć obracają się muzycznie w kręgu szerokiej rozumianej sceny DIY HC PUNK. Będą zespoły i punkowe, i hard coreowe, crustowe, ale będzie też kilka zespołów post punkowych czy elektro.

Według naszej subiektywnej rekomendacji, warto będzie zobaczyć legendę anarcho punka z Wielkiej Brytanii Antisect, klasyków z zespołu Dezerter, powracającą legendę ziemi zamojskiej Masturbację oraz również powracającą energetyczną Białą Gorączkę. Polecam także modsowski The Movement, młodziaków z Shmer, czy to co tygryski lubią najbardziej, a więc strzały z wielkokalibrowej armaty, czyli czeski Human Fault z niesamowitą ścianą gitar i mocnym żeńskim wokalem, czy płocki Necrosodomistical Slaughter, który będzie reprezentantem grind core’a. Fani bardziej spokojnych lub melodyjnych dźwięków powinni zwrócić uwagę na francuski Rancoeur czy australijsko-holenderski Ecowar.



Ceny wejściówek:

– piątek 28.06 – 80PLN

– sobota 29.06 – 90PLN

– karnet na dwa dni – 150PLN.



Więcej szczegółowych informacji na stronie http://www.ucp.nopasaran.pl