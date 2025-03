W cieniu sufitów. Elektryczne Gitary w Lublinie

Elektryczne Gitary to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów lat 90. Ich twórczość, łącząca pop, rock, punk i humorystyczne teksty, stała się symbolem polskiej kultury lat 90. Lata 1992-97 bezsprzecznie należały do nich. Płyty takie jak: „Wielka radość”, „A ty co”, „Huśtawki”, „Na krzywy ryj” pokrywały się złotem lub platyną. Teksty piosenek, pełne specyficznego i wyrafinowanego humoru Kuby Sienkiewicza na długo zapadały w pamięć. Wszystkie wydawnictwa zespołu sprzedały się w nakładzie przekraczającym 1,5 mln egzemplarzy. Elektryczne Gitary wciąż grają, ciesząc fanów dobrą muzyką, ciekawymi tekstami i inteligentnym humorem. Koncert rozpocznie się o 18:30. Bilety do nabycia online.