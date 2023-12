Weekend w lubelskich klubach

EL CUBANO:

PIĄTEK (8 grudnia) – Santa In El Cubano

Mikołajki w CUBANO! Tej nocy Mikołaj rozda wszystkim prezenty, nawet tym niegrzecznym a klubowe śnieżynki o Was zadbają, jak mało kto.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (9 grudnia) – Havana Night

Jedyne takie miejsce na mapie Lublina. Gorące Kubańskie noce w samym centrum Lublina

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po 23.00 wejście za 30 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (8 grudnia) – Mikołajki w Helium Club

Ho ho ho! 8 grudnia świętujemy Mikołajki w Helium Club.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (9 grudnia) – Baby it’s cold outside

Im mrozy nie są straszne. Rozgrzeją każdego ponieważ tutaj jest gorąco cały czas. A w każdy weekend odbywają się najgrubsze imprezy.

DO 23:00 WEJŚCIE FREE! Po 23:00 wejście - 30 zł



RZUT BERETEM



PIĄTEK (8 grudnia) – Mikołaj w Berecie

Najgorętsze mikołajki w mieście! Prezenty dla grzecznych, jak i dla niegrzecznych oraz impreza do białego rana.

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (9 grudnia) – Dyskoteka Gra!

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Ceny Biletów:

START 22:00. DO 23:00 WEJSCIE FREE. PO 23:00 - 30 ZŁ



SERCE

PIĄTEK (8 grudnia) – Mikołajki Weterynaria

Zapraszamy Was na MIKOŁAJKI. Gospodarzem imprezy będą prawdziwe imprezowe zwierzęta, kocury parkietu, mistrzowie baletu – studenci i studentki wydziału Weterynarii.

START: 22:00. Wejściówka – 10 PLN (przedsprzedaż). BRAMKA: 20 PLN

SOBOTA (9 grudnia) – Bad Santa in the City

Byliście w tym roku grzeczni? Szukajcie SERCOWEGO Mikołaja na mieście ponieważ będzie miał dla Was prezenty: darmowe wejściówki do Serca, kupony różnego rodzaju. W samym klubie Mikołaj też będzie rozdawał upominki. Dostaniecie piękną muzykę od DJ Paulsen.

START: 22:00. Lista FB do 23:00 wejście free. Spoza listy i po 23:00 – 20 PLN.



KLUB 30

PIĄTEK (8 grudnia) – Piątek, tygodnia koniec i początek. Band 30 live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem przy ul. Peowiaków 6.

Wstęp: 20PLN całą noc



SOBOTA (9 grudnia) – Ewelina Krupa Violin Live Act

Tej nocy zagrają dla Was: EWELINA KRUPA VIOLIN, ALAN WHITE i SLIMYNOISE.

Wstęp: 30PLN całą noc.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (8 grudnia) – Ibiza Calling with Alan White

Najgorętsze hity prosto z Ibizy zagra Alan White, a więc szykuje się najlepsza mieszanka klubowych brzmień.

START o 21.00

Wjazd jak zawsze free



SOBOTA (9 grudnia) – Ostro Disco

Zapraszamy na tańce do OSTRO! Specjalnie dla Was na dolnej części przygotowany jest dancefloor. Ich dje starannie wyselekcjonują muzykę, aby każdy mógł się dobrze bawić.

Start o 21.00.

NOWY KOMITET



PIĄTEK (8 grudnia) – Hi – Fi Superstar

Tej nocy wszystko będzie super, dlatego nie tylko disk dżokej będzie szczerzyć kły - już oni o to zadbają!. Przekraczając progi Komitetu zerujecie liczniki, kasujecie przebiegi, po prostu zapominacie o peselu i koncentrujecie się na najlepszej zabawie do białego rana.

Start: 22:00



SOBOTA (9 grudnia) – Komitet obrony Disco

Abba, Bee Gees, Donna Summer czy Boney M. - ta muzyka królowała w legendarnym Studio 54, a najnowsze remiksy tych klasyków nie opuszczają list przebojów do dziś. W Nowym Komitecie wierzą w disco i grają disco najlepiej w Lublinie!

Start: 21:00



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (8 grudnia) – Mikołajkowe Karaoke

Dzyń, dzyń, dzyń! Zapraszamy na mikołajkowe karaoke ze świątecznymi hitami w Kaziku! Będą pierniczki, świąteczne napitki i zimowe grzańce.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (9 grudnia) – Karaoke

Sobotnie karaoke to stały punkt programu klubu. Każda sobota to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart i piłkarzyki.

Start o 20:00. Wstęp Wolny!